Коронавирус в мире, последние новости на 17 марта 2020 года: Россия закрыла границы для иностранцев
Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. На сегодня уже 182 271 человек заражены в мире. 7138 скончались от заболевания, 78 204 тысячам удалось вылечиться. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в мире на 17 марта 2020 года.
Россия закрыла границы для всех иностранцев с 18 марта по 1 мая. Правительством РФ также принят ряд дополнительных мер: введен ссобый порядок оплаты больничных, установлен "зеленый коридор" на таможне для товаров первой необходимости. Даты проведения ЕГЭ также сдвинут.
Запущен портал стопкоронавирус.рф с достоверной и актуальной информацией по болезни. Согласно ему, в нашей стране всего было выявлено 93 случая коронавируса, 5 человек вылечились.
В Москве также были приняты новые меры по недопущению распространения коронавируса. Школы закрыты на карантин до 12 апреля, запрещается проведение любых мероприятий на более чем 50 человек.
Дезинфекция метро в МосквеФото: REUTERS
Мария Захарова в эфире Радио Комсомольская правда заявила, что коронавирус — более острая проблема, чем «11 сентября»
Шенгенская зона закрывает общую границу с неевропейскими государствами на 30 дней. В Старом Свете уже три страны: Италия, Испания и Франция ввели жесткий карантин: жителям запрещается покидать дома без острой необходимости. Как переживают пандемию по всему миру
Коронавирус не щадит богатых и знаменитых. Болезнь подхватили Идрис Эльба и Кристофер Хивью - Тормунд из «Игры престолов». А Том Хэнкс и его супруга идут на поправку: их выписали из больницы на домашний карантин.
Богатые тоже кашляют.Неприкосновенных нет. Коронавирус опасен для всех, включая знаменитостей
Первые испытания вакцины от коронавируса на людях начали в США.
ВОЗ сообщила, что частицы коронавируса сохраняются в воздухе. Разбираемся вместе с экпертами, что это значит.
Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»