Коронавирус в мире, последние новости на 17 марта 2020 года: Россия закрыла границы для иностранцев

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. На сегодня уже 182 271 человек заражены в мире. 7138 скончались от заболевания, 78 204 тысячам удалось вылечиться. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в мире на 17 марта 2020 года.

Россия закрыла границы для всех иностранцев с 18 марта по 1 мая. Правительством РФ также принят ряд дополнительных мер: введен ссобый порядок оплаты больничных, установлен "зеленый коридор" на таможне для товаров первой необходимости. Даты проведения ЕГЭ также сдвинут.

Запущен портал стопкоронавирус.рф с достоверной и актуальной информацией по болезни. Согласно ему, в нашей стране всего было выявлено 93 случая коронавируса, 5 человек вылечились.

В Москве также были приняты новые меры по недопущению распространения коронавируса. Школы закрыты на карантин до 12 апреля, запрещается проведение любых мероприятий на более чем 50 человек.

Дезинфекция метро в МосквеФото: REUTERS

Мария Захарова в эфире Радио Комсомольская правда заявила, что коронавирус — более острая проблема, чем «11 сентября»

Шенгенская зона закрывает общую границу с неевропейскими государствами на 30 дней. В Старом Свете уже три страны: Италия, Испания и Франция ввели жесткий карантин: жителям запрещается покидать дома без острой необходимости. Как переживают пандемию по всему миру

Коронавирус не щадит богатых и знаменитых. Болезнь подхватили Идрис Эльба и Кристофер Хивью - Тормунд из «Игры престолов». А Том Хэнкс и его супруга идут на поправку: их выписали из больницы на домашний карантин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766762" frameborder="0"></iframe> Богатые тоже кашляют.Неприкосновенных нет. Коронавирус опасен для всех, включая знаменитостей

Первые испытания вакцины от коронавируса на людях начали в США.

ВОЗ сообщила, что частицы коронавируса сохраняются в воздухе. Разбираемся вместе с экпертами, что это значит.