2020-03-17T08:09:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в мире, последние новости на 17 марта 2020 года: Россия закрыла границы для иностранцев

Сообщаем последние новости о коронавирусе в мире на утро 17 марта 2020 года
Наталия КУДРЯШОВА
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Правительство приняло решение ограничить въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства Фото: Владимир Горовых/ТАССПравительство приняло решение ограничить въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства Фото: Владимир Горовых/ТАСС
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Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. На сегодня уже 182 271 человек заражены в мире. 7138 скончались от заболевания, 78 204 тысячам удалось вылечиться. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в мире на 17 марта 2020 года.

Россия закрыла границы для всех иностранцев с 18 марта по 1 мая. Правительством РФ также принят ряд дополнительных мер: введен ссобый порядок оплаты больничных, установлен "зеленый коридор" на таможне для товаров первой необходимости. Даты проведения ЕГЭ также сдвинут.

Запущен портал стопкоронавирус.рф с достоверной и актуальной информацией по болезни. Согласно ему, в нашей стране всего было выявлено 93 случая коронавируса, 5 человек вылечились.

В Москве также были приняты новые меры по недопущению распространения коронавируса. Школы закрыты на карантин до 12 апреля, запрещается проведение любых мероприятий на более чем 50 человек.

Дезинфекция метро в Москве Фото: REUTERS

Дезинфекция метро в МосквеФото: REUTERS

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ИСТОЧНИК KP.RU

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