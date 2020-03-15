Не время тратить и отдавать кредиты - копите: эксперт дал совет, как не остаться без денег во время кризиса

Високосный год на этот раз с лихвой оправдал плохой имидж. Быстрое распространение коронавируса вынудило многие страны закрыть границы. Сорванная сделка ОПЕК+ обрушила сырьевые и и фондовые рынки. Резко подешевел рубль. Ситуация напоминает начало глобального финансового кризиса, похожего на тот, что был в 2008 - 2009 годах. Как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы? Чего стоит опасаться? И как лучше сберечь собственные накопления? На вопросы «КП» ответил экономист, глава компании «Личный капитал», автор нескольких бестселлеров по личным финансам Владимир Савенок.

«КРИЗИС ОБЫЧНО ДЛИТСЯ 17 МЕСЯЦЕВ»

- Владимир, как думаете, кризис уже начался или еще нет?

- Мне кажется, он уже начался. И это не российский, а мировой кризис.

- Такой, как был 12 лет назад?

- Кризисы сложно сравнивать. Нельзя войти в одну реку дважды. Условия разные. К примеру, в 2007 году американская экономика (с нее тогда все началось. - Ред.) была очень хрупкая. На рынках были явные пузыри. Сейчас, наоборот, индикаторы более крепкие. Хорошие экономические показатели у многих компаний. Явных пузырей нет.

- А как же Tesla Илона Маска? Ее акции в несколько раз взлетели в конце прошлого и в начале этого года...

- На самом деле я тоже ждал падения рынков в этом или следующем году. Потому что больше 10 лет, прошедших с предыдущего кризиса, это много. Но при растущей экономике падения обычно не бывает. А Tesla - единичный пример.

- Но из-за распространения коронавируса экономика явно перестанет расти...

- Да, ситуация сложная. Вся сфера туризма лежит (и не на шезлонге. - Ред.). Страдают авиаперевозчики. Если все изолируются, а магазины закроются – это будет серьезный удар по экономике. Ситуация явно станет хуже. Прибыли компаний упадут. Но полностью оценить влияние пандемии на экономику очень сложно. Такого еще не было в истории.

- Как долго обычно длятся экономические кризисы? После падения, как мы знаем, всегда бывает подъем...

- Если не брать в расчет 9-летнюю Великую Депрессию, то средняя продолжительность кризисов - около 17 месяцев.

- Ого, прилично...

- Но что будет сейчас, предсказать невозможно. Слишком много неизвестных. Каждый день появляются новости от Трампа, Всемирной организации здравоохранения, Саудовской Аравии. Как плохие, так и хорошие. В таких условиях очень сложно прогнозировать. Не ясно, чего можно ждать завтра.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ - СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД»

- Финансовые рынки упали, но большинству россиян до этого нет дела. Что будет дальше? Что обычно в кризис происходит? К чему готовиться?

- Рубль уже ослабел, значит инфляция будет выше. Это повлияет на цены в магазинах. У компаний начнутся проблемы, снизятся прибыли. Поэтому будут сокращения персонала. Особенно в тех отраслях, которые больше всех пострадают от последствий эпидемии. Но все будет зависеть от конкретных сроков. Если вакцину разработают быстро, тяжелых последствий может и не быть.

Рубль уже ослабел, значит инфляция будет выше. Это повлияет на цены в магазинахФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Как говорили в прошлый кризис: лучше надеяться на лучшее, но готовиться у худшему. Как именно?

- Самое главное - нужно создать собственный резервный фонд. Если его нет, надо срочно его копить. Если заначка маленькая, нужно ее увеличить. Хотя бы до уровня в шесть ваших месячных доходов. Нужно сократить потребление и максимально откладывать деньги.

- Откладывать - это хорошо. Вопрос в какой валюте?

- Главное - понять ваши цели. Если вы хотите поспекулировать на скачках курсов, я бы не советовал это делать. Колебания сейчас слишком резкие. Можете, наоборот, потерять деньги. Если хотите создать резервный фонд, то дальше все зависит от суммы. Меньше 100 тысяч рублей - можно ничего не делать. Больше 100 тысяч - распределите между валютами. Например, купите на половину капитала доллары или евро. Исключительно для самоуспокоения и защиты от валютных колебаний, потому что точных прогнозов, что будет с курсами сейчас не даст никто.

- Если у меня ипотека или потребительский кредит. Что мне делать?

- Во-первых, новые кредиты точно не стоит брать. Во-вторых, отдавать старые я бы тоже не спешил, особенно ипотеку. Лучше создавать или наращивать резервный фонд.

- Почему? Обычно же считается, что лучше в кризис входить без долгов?

- Если вы можете отдать кредит полностью прямо сейчас - отдавайте. Но если всей суммы для погашения нет, то лучше не торопиться. Ставка по кредиту зафиксирована. Если инфляция в стране вырастет, то тело долго будет съедаться ростом цен быстрее. Плюс могут вырасти ставки по вкладам.

АКЦИИ ПОДЕШЕВЕЛИ. НАЛЕТАТЬ?

- В России уже 4 миллиона частных инвесторов. И большинство из них пришли в тот момент, когда рынок постоянно рос - на 20 - 30% в год. А сейчас многие в больших убытках. Что делать в таких условиях?

- На рынке такое происходит постоянно. Но многие новички оказались не готовы. На самом деле сейчас хорошее время создавать свой инвестиционный план. Ценные бумаги сильно подешевели. Расценки очень привлекательные. Можно уже думать, что вы хотите купить.

- Главный вопрос - когда покупать?

- Думаю, лучше подождать пару-тройку месяцев. Сейчас рынок слишком изменчивый. Это как шторм. Надо его переждать, посмотреть на разрушения и потом думать, что делать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Банки начали подымать ставки по ипотеке. Но не все и не по льготным программам

Банки потихоньку начали повышать ставки по ипотеке, которые в январе-феврале упали до рекордно низкого уровня. Пока из крупных банков о таком решении объявил ЮниКредит. Как следует из информации на его сайте, с 13 марта ипотеку можно взять минимум под 10,4% годовых (это на 1,5 процентных пункта выше по сравнению с прежними условиями). Примерно на столько же выросли ставки в Транскапиталбанке — до 9,99% минимум. Исключение — программа «Семейная ипотека», по ней ставки остались прежними (подробности)