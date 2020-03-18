Врач из Китая назвал три простых способа защиты от коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T13:48:59+03:00

Врач рассказал, как обезопасить себя от инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Китайский врач Чжан Вэньхун назвал простые способы защитить себя от коронавируса. По словам медика достаточно соблюдать дистанцию при общении с людьми, носить медицинскую маску и регулярно мыть руки.

Этих правил вполне должно хватить, чтобы уберечь себя от инфекции. Медик на 100% уверен, что такие простые меры предосторожности могут сохранить здоровье любому.

«До сих пор я не встречал кого-либо, кто, выполняя эти немудренные ритуалы, был бы заражен коронавирусом», — цитирует Чжана Вэньхуна «Федеральное агентство новостей».

При этом врач добавил, что самыми опасными местами в плане распространения вируса являются дома, где кто-то уже заболел коронавирусом. Специалист отметил, что если у кого-то из членов семьи замечены опасные симптомы, человека необходимо срочно изолировать, чтобы не дать ему передать инфекцию кому-то другому, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU