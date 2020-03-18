2020-03-18T14:58:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство выделило 11,8 млрд рублей на поддержку врачей, которые борются с коронавирусом

Дополнительно будет оплачиваться труд медработников, которые оказывают помощь больным с этим заболеванием
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство выделило 11,8 млрд рублей на поддержку медиковПравительство выделило 11,8 млрд рублей на поддержку медиковФото: Александр ГЛУЗ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минздраву 10,2 миллиарда рублей, а Роспотребнадзору - 1,62 миллиарда рублей, которые пойдут на финансовую поддержку медработников, помогающих гражданам, зараженным коронавирусом COVID-19.

В документе, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что выплаты будут производиться за «особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам», у которых выявлен коронавирус, и тем, кто находится в группе риска.

Напомним, 18 марта, стало известно о выписке 40 пациентов из московского медицинского центра в Коммунарке, где борются с распространением COVID-19. С начала открытия больницы, 3 марта, было выписано 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на заболевание.

На данный момент в России зарегистрировано 147 случаев заражения, выздоровели пять человек и проведено 122 856 исследований на наличие коронавируса.

Основы профилактики COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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