Более 150 россиян, которые 18 марта прилетели в Ханой, поместили на карантин

18 Март 2020 2020-03-18T15:51:08+03:00

17 марта вьетнамское правительство уведомило, что на ближайшие 30 дней прекращает выдачу всех виз иностранцев Фото: REUTERS

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Более 150 россиян, прибывших утром в среду, 18 марта, во вьетнамский Ханой, помещены на 14-дневный карантин, сообщило посольство России.

В нескольких популярных для туризма провинциях местные органы власти дали владельцам гостиниц указание о прекращении заселения иностранцев.

С 18 марта всех россиян, прилетевших во Вьетнам, будут помещать на карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса.

17 марта вьетнамское правительство уведомило, что на ближайшие 30 дней прекращает выдачу всех виз иностранцев.

Ранее правительство также запретило въезд туристам из стран Шенгена, Великобритании, Китая, Ирана и Южной Кореи. В стране также закрыли школы, институты и детские сады.

Первый заражённый был выявлен 23 января, сейчас число заболевших выросло до 67, из них 16 выздоровели и были выписаны из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU