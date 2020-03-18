Более 150 россиян, которые 18 марта прилетели в Ханой, поместили на карантин
Более 150 россиян, прибывших утром в среду, 18 марта, во вьетнамский Ханой, помещены на 14-дневный карантин, сообщило посольство России.
В нескольких популярных для туризма провинциях местные органы власти дали владельцам гостиниц указание о прекращении заселения иностранцев.
С 18 марта всех россиян, прилетевших во Вьетнам, будут помещать на карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса.
17 марта вьетнамское правительство уведомило, что на ближайшие 30 дней прекращает выдачу всех виз иностранцев.
Ранее правительство также запретило въезд туристам из стран Шенгена, Великобритании, Китая, Ирана и Южной Кореи. В стране также закрыли школы, институты и детские сады.
Первый заражённый был выявлен 23 января, сейчас число заболевших выросло до 67, из них 16 выздоровели и были выписаны из больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU