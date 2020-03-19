2020-03-19T02:26:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже из-за коронавируса переводят в электронный режим

Такая мера на главной торговой площадке США вводится с понедельника, 23 марта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже временно будут проводить только в электронном режимеТорги на Нью-Йоркской фондовой бирже временно будут проводить только в электронном режимеФото: REUTERS
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С понедельника, 23 марта, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже будут только в электронном режиме. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности: чтобы не допустить заражения коронавирусом COVID-19 персонала площадки и инвесторов.

«Торги полностью в электронном режиме начнутся при открытии сессии в понедельник», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте торговой площадки.

Отмечается, что «торги и регуляторный надзор в отношении всех зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже ценных бумаг будут продолжены без перебоев», поскольку американские рынки вполне могут функционировать и в электронном режиме. Закрыты будут залы биржи как в Нью-Йорке, так и в Сан-Франциско (штат Калифорния), передает ТАСС.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп из-за вспышки коронавируса в мире, которую ВОЗ объявила пандемией, ввел в Штатах режим чрезвычайного положения и наделил Минздрав страны дополнительными полномочиями. На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения в стране превысило 7,7 тысячи, умерли 118 человек.

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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