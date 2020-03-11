Пандемия коронавируса в мире: что это значит для обычного человека

Вечером среды, 11 марта ВОЗ все-таки назвала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. «В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится», - заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

На брифинге, посвященном изменению статуса, чиновники ВОЗ каких-то конкретных рекомендаций не давали - в основном, ограничивались весьма расплывчатыми характеристиками. Мол, руководство каждой отдельной страны должно сосредоточить свое внимание на том, а достаточно ли сама страна делает для предотвращения распространения коронавируса...

За комментариями о том, что же пандемия означает для нас, простых граждан, обозреватель «Комсомолки» Александр Гамов обратился к бывшему главному санитарному врачу страны, академику РАН Геннадию Онищенко.

Геннадий Онищенко: «Да, ВОЗ обьявил пандемию коронавируса. Главное - без паники. И - не терять бдительность». 00:00 00:00

- ВОЗ объявила коронавирус пандемией. Что это значит?

- Это значит, что вирус уже отметился во многих странах и на многих континентах. Эпидемия касается одной страны или группы стран. Но COVID-19 есть и в Америке, и в Азии, и в Европе есть, и в Африке. Такой охват называют пандемией. Но по-прежнему, самые крупные очаги заболеваемости за пределами первородного природного очага, который был в Ухане, это Южная Корея, Италия, Иран. Там, где наиболее интенсивно инфекция себя проявила. А так она есть более чем в ста странах. Поэтому это пандемия.

Геннадий Онищенко.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Мы тоже в нее попали?

- Мы пока еще находимся на планете Земля. У нас в России на сегодняшний день 20 случаев выявлено (позже стало известно о еще 8 заболевших - прим. Ред.), все в легкой форме. Пациентами занимаются, их лечат. И профилактические мероприятия тоже проводятся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

- Какие перспективы, прогнозы в России?

- Прогноз благоприятный. В том смысле, что ситуация контролируемая. Большинство заболевших - это случаи легкой и средней тяжести. Наиболее уязвимые - старшие возрастные группы с точки зрения тяжести течения и неблагоприятных исходов. Исходя из этого, нам надо строить свою медицинскую политику. Это обычный эпидемический процесс. Самое главное - не нагнетать панику. Но и недооценивать тоже нельзя.

- Когда объявляют пандемию, что меняется для простых граждан? Будут ли закрывать границы, аэропорты, прекращается ли авиасообщение, железнодорожное?

- Зачем закрывать все глобально? Это же не тот случай, когда во всех странах заболеваемость идет с равной интенсивностью. Корея сегодня у себя своими национальными силами здравоохранения и административными ограничила передвижение по стране, по населенным пунктам. Италия тоже ввела больше чем в половине провинций ограничительный режим. А все остальные страны…

С Китаем у нас еще до китайского Нового года была закрыта граница. Мы ограничили передвижение самолетов. По всем странам нет необходимости одинаковые меры вводить.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.Фото: REUTERS

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В России на вечер среды, 11 марта, зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб при правительстве РФ. Все заболевшие — граждане России. Шесть больных из Москвы, двое — из Московской области. Все они за последние две недели ездили в Италию. Один из заразившихся - ребенок, однако он не болеет, а является лишь носителем вируса. Все «свежие» пациенты отправлены в больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765864" frameborder="0"></iframe> ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

ОФИЦИАЛЬНО

Из сообщения Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

«За последние сутки в России зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: 6 больных в Москве, 2 – в Московской области.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у граждан России, вернувшихся из Италии, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России, а также в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Италии, Германии, Испании и Франции оперативным штабом приняты следующие решения.

С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении, за исключением:

- регулярных рейсов Москва – Рим (и обратно), регулярных рейсов Москва – Берлин (и обратно), регулярных рейсов Москва – Мюнхен (и обратно), регулярных рейсов Москва – Франкфурт-на-Майне (и обратно), регулярных рейсов Москва – Мадрид (и обратно), регулярных рейсов Москва – Барселона (и обратно), регулярных рейсов Москва – Париж (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F);

- чартерных рейсов, при условии перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных стран и в Российскую Федерацию – граждан Российской Федерации до полного вывоза указанных граждан в их страны.

Также с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.

Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью.»

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