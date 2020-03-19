Правительство России разрешило завозить продукты в магазины круглосуточно
Правительство России разрешило осуществлять круглосуточные поставки продуктов в магазины во избежание недостатка товаров на фоне распространения коронавируса COVID-19. Никаких проблем, в том числе скопления транспорта на дорогах, из-за этого быть не должно, сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.
Он напомнил, что председатель правительства Михаил Мишустин еще в начале недели поручил упростить процедуры поставок и на месяц запустить на таможне "зеленый коридор" для предметов первой необходимости. Кроме того, с транспорта торговых сетей были сняты ограничения на передвижение в городах в дневное время суток.
Путин обсудил с правительством ситуацию с коронавирусом.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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