2020-03-19T10:54:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве Италии рассказали о лучшем оружии на войне с covid-19

Победить пандемию коронавируса получится с помощью солидарности и ответственности
Юлия Кекова
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Италия занимает первое место в мире по числу заболевших.Италия занимает первое место в мире по числу заболевших.Фото: REUTERS
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Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери назвал главное оружие в войне против коронавируса. По его мнению, победить пандемию удастся при усилиях всех стран, их солидарности и ответственности.

Силери отметил, что взаимодействие между государствами является важной основой противодействия инфекции.

- Пандемия - это общая борьба, в которой должны работать вместе лучшие научные круги. Сотрудничество между странами, прозрачность и совместная работа - вот лучшее оружие, которое мы имеем в этой битве, - сообщил замминистра РИА Новости.

Напомним, ранее Пьерпаоло Силери сдал тест на коронавирус. Его результат оказался положительным.

Согласно последним данным, число заболевших в Италии превысило 35 тысяч человек, выздоровело - 4 025, умерло - 2 978. В настоящее время это государство занимает первое место в мире по числу инфицированных covid-19.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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