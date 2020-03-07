2020-03-07T14:38:29+03:00
Туризм

Коронавирус в Италии, последние новости на 7 марта 2020 года: футбол проходит без зрителей, а все школьники - на карантине

Мы собрали последние новости о распространении китайского коронавируса в Италии на 7 марта 2020 года
Юлия Кекова
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Tуристы начинают терять интерес к этому направлениюTуристы начинают терять интерес к этому направлениюФото: REUTERS
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Общее число заболевших коронавирусом во всем мире выросло до 102 180. Мы собрали последние и актуальные новости о китайском коронавирусе и выяснили, сколько заболевших, согласно последним данным, числится в Италии.

Коронавирус в Италии, последние новости на 7 марта 2020 года:

- число заболевших увеличилось до 4 636 человек;

- всего вылечились в Италии от короновирусной инфекции 523 человека;

- умерли (суммарно) - 197 человек.

Китайский коронавирус нового типа выявлен в нескольких регионах: в Ломбарди, в Венето, в Эмилии-Романье, в Пьемонте и других.

Напомним, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в Италии власти приняли решения о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей. Местные жители не смогут посетить матчи чемпионата Италии по футболу до 3 апреля.

Кроме того, для безопасности самого юного населения страны школы в Италии будут закрыты на карантин до 15 марта.

Компании и жители Италии получают финансовую поддержку от государства. В общей сложности власти выделили €7,5 миллиардов.

Между тем, российские туристы начинают терять интерес к этому направлению. Так, "Аэрофлот" сократил число рейсов в Италию. А компания Norwegian и вовсе отменила рейсы в Милан.

Напомним,общее число число зараженных людей коронавирусом в Китае, где и произошла вспышка вируса, увеличилось 80,5 тысячи, в Южной Корее - 6,2 тысячи, в Иране - 3,5 тысячи, в Германии и Франции более 400 случаев заболевания в каждой стране. Также в субботу, 7 марта, в Ватикане был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Временно амбулаторные службы государства приостановили свою работу.

Специалисты рекомендуют не посещать массовые мероприятия, избегать мест массового скопления людей, регулярно мыть руки с мылом, а в случае повышения температуры или недомогания немедленно обратиться за помощью к врачам.

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU

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