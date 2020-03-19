2020-03-19T11:16:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор рассказал россиянам о правилах карантина

Самоизолироваться можно и вместе с друзьями, но, желательно, в разных комнатах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантинаРоспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантинаФото: REUTERS
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Соблюдать карантин необходимо на протяжении 14 дней. Все это время запрещено покидать пределы дома или квартиры, даже если вам нужно купить продукты или выкинуть мусор.

Пакеты с отходами можно выставлять за дверь - родственники, друзья или волонтеры их заберут. Они же могут принести товары первой необходимости. Также существуют доставки.

И даже если вы находитесь на карантине вместе с друзьями или членами семьи, то стоит оставаться в разных комнатах, соблюдая нормы гигиены и не снимая маски. Пообщаться всегда можно с помощью видео и аудио по интернету, передает Роспотребнадзор.

Ведомство рекомендует не забывать о проветривании помещений и проведении влажной уборки с применением бытовой химии. Кроме того, нужно регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками. Еда, полотенца и средства гигиены у всех должны быть отдельными.

Если же у вас на карантине появились симптомы ОРВИ, они же характерны для коронавируса COVID-19. то стоит сразу сообщить об этом в поликлинику. Ходить никуда не надо.

Медики на постоянной основе следят за гражданами в режиме самоизоляции, а на десятый день карантина производят отбор материала для проведения теста - мазок из носа или ротоглотки. Если пациент досрочно покинет квартиру, его поместят в инфекционный стационар.

Ранее сайт kp.ru писал, где можно сделать анализ на коронавирус в Москве самостоятельно.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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