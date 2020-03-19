Хроники коронавируса: В Китае стало легче дышать, а в Таиланде обезьяны атакуют города

ФРАНЦИЯ: На свободу только по бумажке

Со вторника во Франции начался тотальный карантин по всей стране. Так власти пытаются взять под контроль коронавирус и не допустить, чтобы ситуация с распространением инфекции стала необратимой.

Эммануэля Макрона за его смелость и жесткость в борьбе с COVID-2019 уже прозвали Наполеоном нашего времени. Мол, не побоялся мобилизовать 100 тысяч полицейских, ввести штрафы за праздное шатание по улицам (между прочим такая прогулка можно обойтись в 135 евро).

Правительство тем временем выпустило специальные бланки, которые должны заполнять перед тем, как выйти на улицу.

- С двенадцати часов любые не необходимые передвижения запрещены. Это значит, что выходить можно, только предварительно заполнив декларацию на честном слове, что это передвижение необходимо, - живущая в Париже пишет россиянка Ольга Пастернак. - Вот какой предлагается выбор (нужное пометить крестиком):

- между домом и работой (если работа на удаленке невозможна);

- за покупками товаров первой необходимости (сигареты входят в список);

- по медицинским показателям;

- по важнейшим семейным причинам: ради помощи слабым родственникам или из-за детей;

- недолгое перемещение рядом с домом, связанное с поддержкой физической формы (любой коллективный спорт запрещён).

Две декларации от друзей в карусели, которые меня очень насмешили : «клянусь, что выхожу из дома, чтобы купить сосиски» , «клянусь, что выхожу из дома, потому что меня достала жена».

АВСТРАЛИЯ: Иммунитет реагирует на коронавирус как на грипп

Пока коронавирус бушует на планете, у ученых горячая пора. Исследователи Австралийского института вирусологии и иммунологии имени Питера Доэрти заявили о важном шаге в изучении реакций человеческого организма на коронавирусную инфекцию COVID-2019.

Специалисты изучали образцы крови 40-летней женщины, заболевшей коронавирусом еще в китайском городе Ухань. Анализ показал, что иммунная система человека реагирует на COVID-2019 точно также, как и на обыкновенный грипп. Наблюдая за реакцией иммунитета, ученые с точностью смогли предсказать, когда пациентка окончательно выздоровеет. Их прогноз оказался верным на 100%.

ШВЕЙЦАРИЯ: Вирус подкосил сотрудников ВОЗ

Коронавирус добрался и до коридоров власти. И не просто до представителей политического Олимпа, а до штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве.

- У нас есть два сотрудника, у которых в последние дни наблюдались симптомы, характерные коронавирусной инфекции. И их тесты подтвердили наши опасения. Обоих отправили домой под карантин. В офисе провели тотальное тестирование на COVID-2019. Ждем результатов, - сообщил пресс-секретарь организации.

ВОЗ потребовала, чтобы все ее сотрудники перешли на режим удалённой работы. Все пресс-конференции будут проводиться в онлайн-режиме.

В Швейцарии на сегодня подтверждено 2200 случаев инфицирования, погибли 14 человек.

КИТАЙ: Иностранцев отправят под карантин

Несмотря на то, что борьба Китая с эпидемией коронавируса оказалась эффективна, власти КНР пока не спешат отменять ограничительные меры. На днях в социальных сетях появилась информация, что в апреле возобновятся занятия в университетах (6 апреля) и школах (20 апреля), ранее закрытых на карантин. Однако в Пекине попросили не спешить, пока ситуация не располагает к открытию учебных заведений.

Тем временем, власти провинции Хубэй, где и взяла свое начало эпидемия коронавируса, заявили, что все иностранцы, прибывшие из-за рубежа, должны будут пройти 14-дневный карантин в специально отведенных для этого местах. Это будет касаться абсолютно всех: и здоровых, и инфицированных. Но пока что вся провинция и ее столица Ухань остаются закрытыми для въезда и выезда.

Министерство окружающей среды Китая сообщило о еще одном положительном моменте. В феврале в провинции Хубэй (это один из промышленных центров КНР) значительно сократилось количество выбросов диоксида азота - продуктов сгорания теплоэлектростанций, выхлопных газов автомобилей и промышленных предприятий. Такая тенденция была характерна практически для всех крупных китайских городов с января по конец февраля.

ТАИЛАНД: Битвы макак

Если в Европе и США люди сходят с ума, сметая с полок супермаркетов продукты, то в Таиланде истерия охватила обезьян. Животные сбиваются в стаи по несколько десятков и даже сотен особей и устраивают драки «стенка на стенку». Таким образом, стаи борются за еду.

Появление обезьян на улицах тайских городов не новость. Но в таком количестве этих животных даже местные жители видят впервые. Не исключено, что с уменьшением числа туристов, которые подкармливали обезьян, животные вынуждены искать себе пропитание самостоятельно.

США: Без страховки болеть невыгодно

В Соединенных Штатах число заболевших COVID-2019 продолжает увеличиваться. Власти четырех штатов - Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута и Пенсильвании - временно закрывают все крытые торговые и развлекательные центры. Об этом заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Простые граждане, тем временем, наслаждаются весенней погодой. Во Флориде тысячи жителей игнорируют распоряжение властей по соблюдению дистанции между людьми. Пляжи во всем штате забиты отдыхающими. О коронавирусе тут не принято вспоминать. Хотя это и объяснимо.

- Самая большая проблема здравоохранения Америки, что загнать здравомыслящих американцев на тестирование почти невозможно, - пишет россиянка Татьяна Веденская, вернувшаяся на днях из Штатов. - Все потому, что платить за эти тесты, последующий карантин, простой на работе и финансовые потери - все это, если нет страховки, за счет заболевшего. И счет этот немалый - до 5000$. В таких условиях, как говорится, любой выздоравливает по умолчанию. Всякие сенаторы и конгрессмены пытаются достучаться до людей, в руках которых есть достаточно полномочий, и вроде как у них это даже получается. Но на деле пока не понятно, за чей счет сей коронавирусный банкет. Плюс - тестов мало, и на всех их не хватает.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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