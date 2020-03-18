Пассажиров рейсов, на которых летели инфицированные коронавирусом, обзванивает «спецотряд» диспетчеров
Фельдшер Михаил Авдюков достает из шуршащего пакета защитный комбинезон. Белое одеяние натягивают поверх обычной одежды. На голову - пластиковые очки, респиратор. На кроссовки надеваются бахилы.
Комплект достают лишь в том случае, если пациент недавно прилетел из-за рубежа или общался с другим путешественником. На переоблачение у медика уходит минута, но никакого норматива скорости нет. Просто в подобную защиту фельдшер частенько облачается в последние дни.
- Когда заканчиваем вызов, складываем весь набор в герметичный пакет и на утилизацию. Там его заливают дезраствором. Когда приходишь в таком на вызов - дети пугаются. А взрослые уже привыкли - все же видели фото и видео в интернете. Удивляются лишь те, кто не следит за ситуацией в мире. Таких хватает. В последние дни вызовов стало чуть больше. Но виной тому межсезонье: погода нестабильна и люди простывают, - делится Михаил.
ОБЗВАНИВАЮТ С УТРА ДО ВЕЧЕРА
Мы на центральной станции - это сердце скорой помощи всей Москвы. Расположена она рядом со всем известным Склифом. Сюда поступают вызовы в службу 103 со всего мегаполиса. А затем диспетчеры распределяют их по подстанциями скорой.
Сюда поступают вызовы в службу 103 со всего мегаполиса. А затем диспетчеры распределяют их по подстанциями скоройФото: Иван МАКЕЕВ
Из-за ситуации с коронавирусом в привычный уклад работы внесли пару штрихов. Первый - выделили отдельно пару сотрудников, которые координируют вызовы к пациентам с коронавирусом. Они больше как удаленные помощники бригады на выезде. Контролируют, как проходит госпитализация.
Второе ноу-хау - колл-центр по COVID-2019. В отдельную комнату посадили диспетчеров, которые с утра и до 11 часов вечера обзванивают людей из группы риска.
У каждого на столе телефон, кипа бумаг - списки тех, кого нужно набрать плюс инструкции с алгоритмом действий и баночка антисептических салфеток.
В отдельную комнату посадили диспетчеров, которые с утра и до 11 часов вечера обзванивают людей из группы рискаФото: Иван МАКЕЕВ
Прежде всего звонят тем, кто летел рейсами, которыми прибыли выявленные зараженные. Сейчас в день обзванивают чуть больше 200 человек. Хотя вначале цифра была в разы выше.
- Как себя чувствуете? А дети? То есть ни у кого кашля, насморка нет? Простите, что отвлекаю, но мы еще позже вам позвоним, - вежливо общается с человеком оператор.
«ДУМАЮТ, ЧТО МЫ НАЗОЙЛИВЫ»
Позвонить в этот колл-центр никак нельзя. Сотрудники сами набирают всем. Данные пассажиров присылает правительство Москвы.
- Есть у нас пара психологов, которые готовы в случае всего дать консультацию по телефону. Вдруг человек разволновался? Обычные работники уточняют симптомы, собирают жалобы. Не все адекватно воспринимают звонок. Некоторые думают, что мы назойливы. Прошу москвичей с терпением относится к таким звонкам. Они важны для безопасности вашей и людей вокруг, - объяснил зам главного врача по медицинской части Владимир Филимонов.
Если человек на том конце провода жалуется на недомогание, то бригада к нему выезжает немедленно. Если все нормально, то в течение пары дней к нему все равно приедет скорая - возьмут мазок на анализ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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