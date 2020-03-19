Музыку в московском метро отменили из-за коронавируса
В столичном метро и так стало тише - с каждым днем пассажиров становится меньше. А теперь еще из-за коронавируса отменили музыку. Помните же, как в переходах и вестибюлях играли музыканты на разных музыкальных инструментах. Живых концертов теперь не будет. Информацию об этом подтвердили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
- Временно будут приостановлены выступления участников проекта "Музыка в метро" и работа экскурсионного бюро "Метротур", а также проекта "Экскурсии в метро". Забота о безопасности людей – наша приоритетная задача, - отметил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.
Также с 19 марта закрываются для посещений Павильон Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала и Центр профориентации метрополитена на станции "Выставочная". Данные решения были приняты в соответствии с принятыми мэром Москвы Сергеем Собяниным и дополнительными ограничительными мерами по предотвращению распространения вирусной инфекции в Москве, включая запрет массовых мероприятия с числом участников более 50 человек и закрытие музеев.
- Все культурные мероприятия на инфраструктуре метрополитена и Московских центральных диаметров также отменены, - уточнили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
В центре МЦД также отменена ближайшая бесплатная лекция "Радиально-кольцевая структура Москвы". Когда возобновится работа всех развлечений, Павильона МЦД и Центра профориентации метрополитена? Даты пока не называют, об этом будет сообщено дополнительно.
Пока в метро продолжают продолжают работать стойки "Живое общение" на станциях метро и кассиры, которым уже выдали перчатки для защиты рук.
Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки
ИСТОЧНИК KP.RU