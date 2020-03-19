Музыку в московском метро отменили из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T11:05:12+03:00

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В столичном метро и так стало тише - с каждым днем пассажиров становится меньше. А теперь еще из-за коронавируса отменили музыку. Помните же, как в переходах и вестибюлях играли музыканты на разных музыкальных инструментах. Живых концертов теперь не будет. Информацию об этом подтвердили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

- Временно будут приостановлены выступления участников проекта "Музыка в метро" и работа экскурсионного бюро "Метротур", а также проекта "Экскурсии в метро". Забота о безопасности людей – наша приоритетная задача, - отметил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

Также с 19 марта закрываются для посещений Павильон Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала и Центр профориентации метрополитена на станции "Выставочная". Данные решения были приняты в соответствии с принятыми мэром Москвы Сергеем Собяниным и дополнительными ограничительными мерами по предотвращению распространения вирусной инфекции в Москве, включая запрет массовых мероприятия с числом участников более 50 человек и закрытие музеев.

- Все культурные мероприятия на инфраструктуре метрополитена и Московских центральных диаметров также отменены, - уточнили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В центре МЦД также отменена ближайшая бесплатная лекция "Радиально-кольцевая структура Москвы". Когда возобновится работа всех развлечений, Павильона МЦД и Центра профориентации метрополитена? Даты пока не называют, об этом будет сообщено дополнительно.

Пока в метро продолжают продолжают работать стойки "Живое общение" на станциях метро и кассиры, которым уже выдали перчатки для защиты рук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU