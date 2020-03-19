2020-03-19T12:10:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин о коронавирусе в России: Надо быть готовыми к любому развитию событий

Власти делают все необходимое, чтобы предотвратить распространение инфекции
Юлия Кекова
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Президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что "нужно быть готовыми к любому развитию событий" в связи с распространением коронавируса. Эти слова прозвучали в разговоре с Врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, который рассказывал президенту о ситуации в городе.

Число заболевших коронавирусом в мире растет с каждым днем, также, как и число выздоровевших. Согласно последним данным, на территории РФ зафиксировано всего 147 случаев заражения covid-19. Самочувствие заболевших оценивается как стабильное, болезнь протекает в легкой форме. Однако 19 марта оперштаб Москвы сообщил о первом летальном исходе от вируса. Жертвой стала пожилая женщина, которая имела много тяжелых заболеваний.

Власти страны продолжают принимать активные меры в рамках борьбы с коронавирусом. Во многих регионах благодаря этому вообще нет ни одного заболевшего. В целях обезопасить своих граждан, было принято временно закрыть все границы РФ. Запрет на въезд в государство для иностранцев будет действовать до 1 мая 2020 года.

Вице-премьер России Михаил Мишустин заявлял о "зеленом коридоре" на таможенных пунктах. Это позволит в круглосуточном режиме завозить в страну продукты, товары и медикаменты, максимально упрощая процедуру преодоления границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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