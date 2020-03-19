Девушка актера из «Кадетства» рассказала, почему Кирилл Емельянов толкнул медика

19 Март 2020 2020-03-19T13:59:25+03:00

Актер Кирилл Емельянов из "Кадетства" напал на врачей скорой помощи, а потом обещал полицейским проблемы по службе Фото: СОЦСЕТИ

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Знакомая актера Кирилла Емельянова рассказала, почему знаменитость набросился на врачей скорой помощи. Екатерина Бобкова признается, что сама вызвала медиков, так как актеру потребовалась помощь. Емельянов упал и сильно ударился головой, у него пошла кровь и посинели губы, рассказывает Пятому каналу девушка.

Оказывается перед приездом бригады скорой помощи пара вместе выпивала в квартире на 2-й Мосфильмовской улице в Москве. Девушка вышла в магазин коту за кормом, а когда вернулась то актер уже спал.

- А потом слышу громкий звук, это Кирилл упал и полки разбил головой, получается. Кровь пошла, у него губы начали синеть, показалось, что не дышит, — поделилась Бобкова.

В чувство пострадавшего приводили врачи, а когда пациент пришел в себя то с перепугу набросился на фельдшера.

- Врач к нему начал подходить. <…> Он в себя пришел, видимо, не понял, что происходит и толкнул его. Испугался, не понял, что происходит, — пояснила Екатерина.

Врачи терпеть хамское обращение не стали и сообщили о случившемся в полицию. В итоге актера забрали в полицейский участок.

Не исключено, что 28-летнему Кириллу Емельянову придется отвечать за свой поступок. Источник kp.ru в правоохранительных органах рассказал, что задержанный угрожал полицейским и обещал им проблемы по службе.

ИСТОЧНИК KP.RU