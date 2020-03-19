Девушка актера из «Кадетства» рассказала, почему Кирилл Емельянов толкнул медика
Знакомая актера Кирилла Емельянова рассказала, почему знаменитость набросился на врачей скорой помощи. Екатерина Бобкова признается, что сама вызвала медиков, так как актеру потребовалась помощь. Емельянов упал и сильно ударился головой, у него пошла кровь и посинели губы, рассказывает Пятому каналу девушка.
Оказывается перед приездом бригады скорой помощи пара вместе выпивала в квартире на 2-й Мосфильмовской улице в Москве. Девушка вышла в магазин коту за кормом, а когда вернулась то актер уже спал.
- А потом слышу громкий звук, это Кирилл упал и полки разбил головой, получается. Кровь пошла, у него губы начали синеть, показалось, что не дышит, — поделилась Бобкова.
В чувство пострадавшего приводили врачи, а когда пациент пришел в себя то с перепугу набросился на фельдшера.
- Врач к нему начал подходить. <…> Он в себя пришел, видимо, не понял, что происходит и толкнул его. Испугался, не понял, что происходит, — пояснила Екатерина.
Врачи терпеть хамское обращение не стали и сообщили о случившемся в полицию. В итоге актера забрали в полицейский участок.
Не исключено, что 28-летнему Кириллу Емельянову придется отвечать за свой поступок. Источник kp.ru в правоохранительных органах рассказал, что задержанный угрожал полицейским и обещал им проблемы по службе.
ИСТОЧНИК KP.RU