Шереметьево из-за коронавируса с 20 марта закрывает два терминала «Е» и «С»
Все рейсы переведут в терминалы «D» и «F»
Теперь пассажиры будут прилетать только в терминалы «D» и «F»Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Столичный аэропорт «Шереметьево», куда даже в разгар эпидемии коронавируса в Китае, прилетали самолета из Поднебесной, с 20 марта закрывает два терминала «Е» и «С» на прилет и вылет. Теперь пассажиры будут прилетать только в терминалы «D» и «F». Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе «Шереметьево».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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