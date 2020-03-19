Шереметьево из-за коронавируса с 20 марта закрывает два терминала «Е» и «С»

19 Март 2020 2020-03-19T16:10:39+03:00

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Столичный аэропорт «Шереметьево», куда даже в разгар эпидемии коронавируса в Китае, прилетали самолета из Поднебесной, с 20 марта закрывает два терминала «Е» и «С» на прилет и вылет. Теперь пассажиры будут прилетать только в терминалы «D» и «F». Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе «Шереметьево».

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ИСТОЧНИК KP.RU