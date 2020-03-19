2020-03-19T17:03:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В рамках принятых мер отменены все спортивные и массовые мероприятия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавирусаВо всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавирусаФото: Анастасия ОСИПОВА
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Власти всех 85 регионов России приняли решение ввести режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Подписанные властями регионов распоряжения говорят о том, что в рамках принятых мер школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все массовые мероприятия.

Первыми режим повышенной готовности ввели власти Москвы еще 5 марта. По состоянию на четверг, 19 марта, в режим повышенной готовности уже перешли все регионы Дальнего Востока, Урала, Сибири, Поволжья, Северо-Запада и Юга России, а также регионы Центрального и Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее в правительстве России не исключили усиление ограничительные меры внутри страны из-за угрозы распространения корнавируса. Власти также рекомендовали всем гражданам ограничить контакты, а в случае появления симптомов ОРВИ не покидать дом и незамедлительно вызвать врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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