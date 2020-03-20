«Пока коронавирус не отступит»: В Мекке и Медине закрыли две главные святыни ислама

20 Март 2020 2020-03-20T03:32:55+03:00

Две главные святыни ислама в Мекке и Медине закрылись впервые в истории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мусульманам впервые в истории запретили молиться в Большой мечети в Мекке и Мечети пророка в Медине

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С пятницы, 20 марта, впервые в истории закрываются две главные святыни ислама – Большая Заповедная мечеть (Аль-Масджид аль-Харам) в Мекке и Мечеть пророка в Медине, передает телеканал Al Arabiya.

Официальный представитель Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар пояснил, что такое беспрецедентное решение пришлось принять из-за вспышки коронавируса COVID-19, дабы не допустить массового заражения людей.

«В целях предотвращения распространения вируса правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь, особенно по пятницам», - сказал он, добавив, что запрет будет действовать, «пока коронавирус не отступит».

Карта распространения коронавируса

Ранее власти Саудовской Аравии отменили все развлекательные и спортивные мероприятия, саммиты и конференции, с 15 марта на две недели ограничили пассажирское авиасообщение с другими странами, а 17 марта закрыли все мечети, кроме двух главных в Мекке и Медине.

На сегодняшний день в королевстве зарегистрировано 274 подтвержденных случая заражения COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU