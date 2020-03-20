2020-03-20T03:32:55+03:00
Коронавирус Covid-19

«Пока коронавирус не отступит»: В Мекке и Медине закрыли две главные святыни ислама

Мусульманам впервые в истории запретили молиться в Большой мечети в Мекке и Мечети пророка в Медине
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Две главные святыни ислама в Мекке и Медине закрылись впервые в историиДве главные святыни ислама в Мекке и Медине закрылись впервые в историиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

С пятницы, 20 марта, впервые в истории закрываются две главные святыни ислама – Большая Заповедная мечеть (Аль-Масджид аль-Харам) в Мекке и Мечеть пророка в Медине, передает телеканал Al Arabiya.

Официальный представитель Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар пояснил, что такое беспрецедентное решение пришлось принять из-за вспышки коронавируса COVID-19, дабы не допустить массового заражения людей.

«В целях предотвращения распространения вируса правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь, особенно по пятницам», - сказал он, добавив, что запрет будет действовать, «пока коронавирус не отступит».

Карта распространения коронавируса

Ранее власти Саудовской Аравии отменили все развлекательные и спортивные мероприятия, саммиты и конференции, с 15 марта на две недели ограничили пассажирское авиасообщение с другими странами, а 17 марта закрыли все мечети, кроме двух главных в Мекке и Медине.

На сегодняшний день в королевстве зарегистрировано 274 подтвержденных случая заражения COVID-19.

Откуда взялся тренд на складные смартфоны

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России начали испытания вакцины против коронавируса COVID-19
«Пока коронавирус не отступит»: В Мекке и Медине закрыли две главные святыни ислама
Посольство России рекомендует россиянам покинуть Колумбию из-за коронавируса
Трамп из-за коронавируса решил отменить встречу с лидерами G7 в июне
Россия из-за коронавируса с 20 марта ограничит полеты в США, ОАЭ и Великобританию
Цена на нефть марки Brent выросла на 17%, WTI — на 35%
Россиянам советуют из-за коронавируса воздержаться от поездок за границу
Черногория разрешила вывезти россиян 20 марта
В здании правительства Армении тушили пожар
В МВД Украины прогнозируют введение чрезвычайного положения из-за коронавируса
Каннский кинофестиваль отменили из-за ситуации с коронавирусом
Врач назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Курс рубля на 19 марта: доллар опустился ниже 79, евро - до 84
Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю
Микки Рурк и другие звезды застряли в Латвии из-за закрытия границ
«Трудно поверить, что мы публикуем это»: полицейские США попросили не звонить из-за нехватки туалетной бумаги
Боимся, что выгонят на улицу: россиянка, застрявшая на Филиппинах из-за коронавируса, рассказала о ситуации