Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию

20 Март 2020 2020-03-20T10:01:58+03:00

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Олимпийский огонь доставлен на базу Мацусима военно-воздушных сил самообороны Японии. Из-за погодных условий его доставили на1,5 часа раньше запланированного времени.

Накануне он был передан Японии в Греции, однако из-за распространения коронавируса и введения греческой стороной карантина для прибывших иностранных гостей торжественная церемония передачи прошла без зрителей.

От посещения Греции из-за распространившегося в мире коронавируса отказались ехать многие японские спортсмены. Среди них трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Саори Ёсида и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура. Ранее планировалось, что именно они привезут огонь в Японию и примут участие в эстафете. Теперь спортсменам предстоит всего лишь подняться на борт самолета и перенести огонь из специального светильника на олимпийский факел, сообщает телеканал NHK.

Напомним, из-за риска распространения коронавируса оргкомитет Олимпиады рекомендовал зрителям не создавать толпу вдоль дорог, по которым пронесут олимпийский огонь, а также отказаться от посещения этого мероприятия в случае плохого самочувствия.

ИСТОЧНИК KP.RU