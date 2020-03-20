2020-03-20T10:25:16+03:00
Спорт

Тренер Валерий Непомнящий назвал перенос чемпионата Европы угрозой для футболистов

По мнению наставника, будет страдать как физическое, так и психологическое состояние спортсменов
Елена АКИМОВА
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Тренер оценил, как перенос спортивных событий скажется на состоянии футболистовТренер оценил, как перенос спортивных событий скажется на состоянии футболистовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тренер Валерий Непомнящий оценил, как перенос чемпионата Европы и приостановка РПЛ скажется на состоянии футболистов. По его мнению, подобные события не могут пройти бесследно и это может негативно сказаться физическом и психологическом состоянии спортсменов.

Причина в том, что «каждый из них сейчас находится в подвешенном состоянии, поскольку никто не знает, когда возобновятся соревнования».

- Вся футбольная жизнь вертится вокруг еврокубков, чемпионатов Европы и мира….Спортсмены живут мотивацией — желанием попасть в профессиональную команду, в сборную, сыграть на первенстве континента или планеты,— пояснил Непомнящий в разговоре с RT.

Он отметил, что теперь многое будет зависеть от того, как конкретные команды и игроки справятся с ситуацией вынужденного простоя.

Ранее сообщалось, что УЕФА объявил о переносе Чемпионата Европы на 2021 год. Евро-2021 стартует 11 июня, а его финальный матч состоится 11 июля. Таким образом лето нынешнего года освободилось, чтобы в Европе успели доиграть национальные чемпионаты, а так же Лигу Европы и Лигу чемпионов. Обновленный календарь Евро-2021 и информацию для обладателей уже купленных билетов УЕФА объявит позже.

Пока спортсмены сидят на карантине, они не теряют времени даром: Овечкин затарился в супермаркете, Рамос чеканит туалетной бумагой. С прошлой недели большинство спортсменов разъехались по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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