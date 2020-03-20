Российские рыбаки могут потерять 70 млрд рублей из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T12:35:36+03:00

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Потери российских рыбаков из-за коронавируса могут достичь 70 миллиардов рублей, оценили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. ВАРПЭ направила письмо первому вице-премьеру России Андрею Белоусову с просьбой о принятии мер для поддержания рыбной промышленности.

- Введение Роспотребнадзором 12 марта мер по установлению 14-дневного карантина для транспортных судов парализовало Охотоморскую минтаевую путину. Приостановка промысла и схлопывание внешних рынков приведут к финансовым потерям рыбной отрасли в размере 70 млрд руб. (при этом закредитованность отрасли превышает 250 млрд руб.), - приводит ТАСС отрывок письма.

ВАРПЭ просит вице-премьера на период чрезвычайных мер с 1 апреля позволить заходить в российские порты без уплаты налогов и таможенной пошлины нерастаможенным судам под российским флагом. Судовладельцы не могут привести их в отечественные порты.

ИСТОЧНИК KP.RU