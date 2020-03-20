2020-03-20T12:46:31+03:00
В мире

Космические силы США получили первое оружие для глушения спутников

Система Block 10.2 способна блокировать радио и спутниковые сигналы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ударные системы появились у космических войск СШАУдарные системы появились у космических войск СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Космические силы США взяли на вооружение наземный глушитель спутниковых сигналов Counter Communications System (CCS) Block 10.2. Это первое наступательное оружие, которое было передано подразделению.

Отмечается, что данная установка способна препятствовать передаче сигналов с вражеских спутников при их приближении к Земле. Впервые CCS была развернута в 2004 году. А спустя десять лет была разработана ее модернизированная версия CCS Block 10.1.

Глушители CCS Block 10.1 и 10.2 были созданы американской компанией L3Harris, передает сайт телеканала «Звезда».

На сегодняшний день технические возможности новой установки не разглашаются. Известно лишь, что она способна заглушить разные диапазоны радио и спутниковых сигналов. Таким образом система не позволит противнику передавать информацию о готовящихся атаках, передает телеканал «360».

Космические силы - шестой вид вооруженных сил США. Они созданы для проведения военных операций в космическом пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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