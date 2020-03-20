NASA остановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T13:26:42+03:00

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Эпидемия коронавируса стала причиной приостановки работы над космической миссией «Артемида» по освоению Луны. Об этом заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн. Эксперт отметил, что агентство перенесет строительство ракеты на другой период.

«Руководство NASA нацелено на то, чтобы сделать здоровье и безопасность своих работников главным приоритетом в условиях ситуации с коронавирусом. Для этого с пятницы, 20 марта, мы вводим в сборочном центре «Мишуд» и Космическом центре им. Джона Стенниса четвертый уровень мер безопасности», — цитирует сообщение руководителя NASA газета «Известия».

В настоящее время космическое агентство отправило на карантин всех сотрудников исследовательских центров кроме службы безопасности. Работы над строительством ракеты-носителя SLS и корабля Orion приостановлены.

Введенные меры безопасности коснулись также миссии по освоению Марса. Исследователей этой группы так же отправили на карантин, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU