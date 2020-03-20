Соседка рассказала о последнем дне вдовы Гагарина

20 Март 2020 2020-03-20T14:45:12+03:00

Женщина отметила, что Валентина Ивановна чувствовала себя хорошо и выглядела прекрасно

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Валентина Ивановна Гагарина, вдова первого космонавта, была скромным и очень красивым человеком. Именно так о ней отзываются друзья и знакомые. Соседка Валентины Ивановны рассказала, что встречалась ней всего за несколько часов до того, как она впала в кому.

«Я ее такой красивой запомнила в тот день! Но не прошло и четырех часов, как мы поговорили, как в нашей квартире, которая находится с ее на одной площадке, раздается звонок. Наш сын Андрей открывает дверь и буквально подхватывает ослабевающую и теряющую сознание Валентину Ивановну на руки. От нас вызвали «скорую». Так она попала в больницу, где впала в кому», - цитирует соседку Гагариной Татьяну Федоровну сайт mk.ru.

В больнице Валентина Ивановна пробела больше месяца, а 17 марта она скончалась. Женщине было 84 года.

Похороны прошли в пятницу, 20 марта, на Мытищинском мемориальном кладбище. Прощание с вдовой легендарного космонавта прошло тихо.

ИСТОЧНИК KP.RU