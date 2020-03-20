Помочь может каждый: Свято-Троицкая Сергиева лавра объявила сбор средств на пасхальные куличи малоимущим

20 Март 2020 2020-03-20T14:53:18+03:00

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Совсем скоро в нашей стране православные христиане будут праздновать один из самых светлых и радостных праздников - Святую Пасху. В этом году ее отмечают 19 апреля.

Социальная служба монастыря Свято-Троицкой Сергиевой лавры ежегодно поздравляет своих подопечных и дарит к праздничному столу небольшие пасхальные подарки. Однако в этот раз службе необходима помощь всех неравнодушных людей.

- Дорогие братья и сестры! Мы хотим поздравить наших подопечных и купить им небольшие пасхальные подарки к праздничному столу. На нашем попечении находятся более 300 семей. Среди них - многодетные семьи, погорельцы, инвалиды и одинокие старики. Очень просим помочь всех неравнодушных, - сообщили в социальной службе монастыря.

Чтобы праздник пришел в каждый дом необходимо собрать 250 тысяч рублей. Из них 38 750 рублей уже собрано силами благотворителей.

Если вы не хотите оставаться в стороне и горите истинным желанием помочь в сборе средств, то можете перевести любую сумму на официальном сайте Социальной службы монастыря Свято-Троицкой Сергиевой лавры в разделе "Нужна помощь".

ИСТОЧНИК KP.RU