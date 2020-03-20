Главврач больницы в Коммунарке сообщил, что пациентам пока не нужна ИВЛ

20 Март 2020 2020-03-20T19:31:35+03:00

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Пациентам, которые проходят лечение от коронавируса COVID-19 в московской больнице №40 в Коммунарке, пока не нужна искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ). Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

«Мы пока обходимся без ИВЛ... С моей точки зрения, это тот рубикон, который мне бы не хотелось переходить», - рассказал доктор телеканалу RT.

Ранее Проценко призвал людей, у которых возникли симптомы ОРВИ, не паниковать раньше времени, но отметил, что в этом случае важна как самоизоляция от большого социума, так и изоляция внутри квартиры.

На сегодняшний день в Москве выявили 131 заболевших COVID-2019. Они проходят лечение в больнице №40 в Коммунарке и ещё в двух инфекционных больницах. По данным врачей все московские пациенты пока переносят заболевание не в тяжелой форме. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании в Москве девяти лабораторий, которые будут ежедневно проводить около 10 тысяч тестов на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU