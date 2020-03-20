Главврач больницы в Коммунарке: «Когда человек без симптомов хочет сдать анализ на коронавирус - это паранойя»

По последним данным, на территории России на текущий момент зафиксированы 199 случаев заболевания коронавирусом. Почти половина этих пациентов сейчас лечится в столичных инфекционных больницах. В клиническую больницу №40 в Коммунарке доставляют людей с высоким риском поражения коронавирусом. Впрочем, по данным врачей все московские пациенты пока переносят заболевание не в тяжелой форме.

Большинство россиян, подхвативших COVID-2019, привезли вирус с собой из Европы, самолетами. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как выявляют таких пациентов и тех, кого они могли заразить.

«Если на его авиарейсе был хоть один инфицированный, врачи-эпидемиологи вместе с оперативниками найдут каждого пассажира и отработают весь его маршрут, - объяснил специалист в интервью изданию «Москвич Mag». - Скажем, девушка прилетела из Милана. На пятый день затемпературила с кашлем, у нее взяли мазок, результат положительный. Дальше начинается история. «Были в Европе? А когда? А каким рейсом прилетели?» Все летевшие этим рейсом разыскиваются и оповещаются, что на борту был инфицированный. «Как вы ехали из аэропорта?» - «Вызвала «Яндекс.Такси». - «Поднимите заказ, дайте номер машины». Проверяются все, кто заказывал эту машину в тот день. Невидимая, но невероятная по объему, колоссальная работа, которую ведет каждый день городской штаб по борьбе с коронавирусом».

ДЫШИТЕ!

Специалисты уже не раз объясняли, что коронавирус влияет на работу легких, вызывает пневмонию. Как отличить обычную ОРВИ от нового вируса? Денис Проценко объясняет:

«Появление одышки, чувство нехватки воздуха, легко оценить самостоятельно. Здоровый человек в состоянии покоя делает от 9 до 16 вдохов, так что одышка свыше 25 вдохов в сочетании с высокой температурой - повод немедленно вызвать скорую помощь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

При этом специалист призывает людей, у которых возникли симптомы ОРВИ, не паниковать раньше времени. Предположим, у человека температура поднялась 38, сухой кашель, но - никаких проблем с дыханием. Что ему делать? Как быть?

«Изолируйтесь дома, - советует Проценко. - Важна как самоизоляция от большого социума, так и изоляция внутри квартиры. Вы занимаете одну комнату, после вашего похода в туалет близкие тщательно проветривают всю квартиру».

При этом специалист отмечает, что за больным до окончания болезни должен ухаживать только один член семьи - с остальными контакты лучше пресечь.

По последним данным, на территории России на текущий момент зафиксированы 199 случаев заболевания коронавирусом.Фото: Иван МАКЕЕВ

БЕССМЫСЛЕННАЯ И ВРЕДНАЯ

Известно, что на горячую линию по коронавирусу ежедневно поступают сотни звонков от москвичей. Многие, даже не имеющие никаких признаков ОРВИ, интересуются - где можно сдать анализы на коронавирус. Мол, на всякий случай. Просто проверить…

«Когда человек, не имеющий клинических симптомов, хочет сдать анализ - это паранойя», - считает врач.

По словам Дениса Проценко, в таком случае врачам пришлось бы отвлечься от реальных пациентов, с реальными симптомами.

«Массовая сдача теста на коронавирус была бы не только бессмысленной, но и вредной. Вспомните историю с массовым онкологическим скринингом (он проводился в разных странах, - Авт.): сотни ложнопозитивных диагнозов, на которые отвлекаются врачи. При этом упускается драгоценное время, за которое людям с реальной болезнью можно было бы помочь».

О «БЕГУНКАХ»

На днях сообщалось о пациентке с коронавирусом, которая уехала из больницы в Коммунарке домой. Логика у человека железобетонная: мол, я чувствую себя хорошо, давайте я лучше дома посижу. Возвращать в палату «инфекционки» москвичку пришлось уже с помощью полицейских.

«Важно, чтобы эти люди поняли - они распространяют инфекцию. Рост количества больных, в том числе и по вине вот таких «беглецов», приведет к тому, что помощь в стационаре будет оказываться все медленнее. Все это может стать критическим, если речь пойдет о сложном медицинском случае».

В соцсетях встречаются посты пациентов московских инфекционных больниц, которые жалуются: мол, уже который день лежу, чувствую себя нормально, а мне просто измеряют температуру и даже никаких лекарств не дают.

«Средневыраженные симптомы лечения не требуют - только изоляция и наблюдение, - объясняет Денис Проценко. - Да, мы не лечим, потому что идеальных, безопасных схем лечения при поражении коронавирусом не выработано. Как и во всем мире, мы иногда используем препараты, которые используются для борьбы с ВИЧ-инфекцией - оказалось, что некоторые из них эффективны для борьбы с коронавирусом».

Алла Ильина, которая самовольно покинула инфекционную больницу имени С. П. Боткина после возвращения из Китая, и ее адвокат Виталий Черкасов перед заседанием Петроградского районного судаФото: Артем КИЛЬКИН

«ЗАЛИХОРАДИЛО…»

По словам Проценко, среди московских врачей - по крайней мере среди персонала больницы в Коммунарке - пока еще нет ни одного человека с подтвержденным коронавирусом.

«Была девушка-врач, которую залихорадило после работы с COVID-инфицированным больным. Мы немедленно ее госпитализировали, дважды сделали тест на коронавирус, оба раза результат был отрицательным, то есть рабочая ситуация совпала с простудой».

Сотрудница уже выписана и в настоящий момент продолжает свою работу в больнице.

Многих, конечно, интересует, каким образом врачи, которые постоянно общаются с пациентами с подтвержденным диагнозом, умудряются не заразиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760201" frameborder="0"></iframe> Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

«Наша клиника полностью обеспечена защитными материалами: это и специальные костюмы, и респираторы определенного класса, и очки, которые защищают слизистую глаза. Все это гарантирует защиту врача и нераспространение вируса за стены госпиталя. В корпус, где лежат больные, мы входим через один шлюз, а выходим через другой, оставляя там одежду, в которой контактировали с пациентами».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ВОЗ сообщил о начале тестирования вакцины против коронавируса

Исследователи уже начали проводить первые тесты вакцины против коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

- Первые тесты вакцины начались всего через 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса. Это невероятное достижение, - отметил гендиректор ВОЗ. (подробности)

Коронавирус: изучайте факты и помните о простой профилактике

Мы каждый день получаем огромное количество новостей про новый вирус. И здесь важно спокойно разобраться в ситуации (подробности)

Карта коронавируса в Европе и в мире: как распространяется заболевание

Граница на замке: правительство ограничивает въезд в Россию для иностранцев

Премьер Михаил Мишустин принял решение ограничить въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса. Как говорится в сообщении правительства, ограничение будет действовать с 18 марта до 1 мая.

Тем не менее, некоторые исключения все же будут сделаны. (подробности)