Подарки цивилизации: профессор Виктор Зуев напомнил, что опасные вирусы выходят не только из лабораторий

20 Март 2020 2020-03-20T21:44:11+03:00

Легендарный ученый в интервью «Комсомольской правде» прокомментировал теорию о том, что коронавирус создали искусственно

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В интервью «Комсомольской правде» профессор Виктор Зуев прокомментировал теорию о том, что коронавирус создали искусственно в лабораториях.

«Не думаю, что это так, но в жизни все может быть. Да, меня тревожат разные лаборатории (…) Все эти экзерсисы вселяют сомнения. Но надо понимать, что существует масса естественных путей для формирования штаммов», - ответил ученый.

Однако, по его словам, вирусы можно называть «подарками цивилизации», поскольку люди стали чаще ездить по другим странам, а контакты стали одним из путей для формирования штаммов.

«Сейчас мы стали ездить дальше и чаще. Вследствие далеких поездок мы перемешиваемся с человеческими массами, у которых другая микрофлора. Мы никогда не знаем, какими могут быть последствия этого перемешивания. У местных жителей к какому-то заболеванию может оказаться бытовой иммунитет, которого нет у нас», - рассказал он.

Напомним, ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что коронавирус COVID-19 мог вырваться из секретной лаборатории, где создавали биологическое оружие для Китая. Утверждалось, что институт вирусологии, участвовавший в разработке китайского биологического оружия, открыли в Ухане пару лет назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU