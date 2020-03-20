Профессор Виктор Зуев: Коронавирус скоро пойдет на спад, но нам придется привыкнуть жить с ним, как с гриппом

"Коронавирус - это даже не оспа. Тут и сравнивать не нужно. Мы справимся", - сказал профессор Виктор Зуев и рассмеялся. И после всех прочитанных на фейсбуке ужасов на душе правда стало легче. Профессор, член Нью-Йоркской академии наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи - наш супермен. В 1960 году он, без прививки, но в резиновых сапогах и с ватной маской на лице бросился на ликвидацию заразнейшей оспы, грозившей устроить в столице настоящий апокалипсисис.

Мы уже писали о том, как в 1959 году художник Алексей Кокорекин привез из Индии страшный "сувенир". Любознательный художник побывал на обряде похорон индуса и умудрился прикупить оставшийся после покойного ковер. По возвращении попал в Боткинскую больницу, где поначалу решили, что художник болен гриппом. Вскоре Кокорекин скончался, а такие же симптомы заболевания обнаружили у его соседей по палате и даже - пациентов этажом ниже. Тогда-то и возникло подозрение, что гость из Индии привез в Москву черную оспу.

В те годы 30-летний Виктор Зуев работал младшим научным сотрудником НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова.

- Из Боткинской больницы нам доставили стекло с биоматериалом скончавшегося больного, - вспоминает Зуев. - Когда наши профессора глянули в микроскоп - онемели. Помню, как профессор Морозов сказал мне: «Молодой человек, возьмите бумагу, пишите докладную министру». В записке была только одна фраза: «В материалах больного обнаружены тельца Пашена». Непосвященным эта фраза ничего не говорила. А для ученых было очевидно: надвигается катастрофа.

Оспа отличается высокой заразностью, поэтому критически важно было найти и изолировать всех контактеров. Молодой 31-летний ученый вызвался добровольцем отбирать пробы на анализ.

О том, как происходила борьба с оспой и о перспективах нынешней борьбы с коронавирусом мы поговорили с Владимиром Абрамовичем.

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ И ВАТНАЯ МАСКА СПАСЛИ ОТ ОСПЫ

- Виктор Абрамович, как случилось, что отбирать пробы отправили человека, у которого не было даже прививки?

- Меня отпустили с легким сердцем, потому что считали, что я привит экспериментальной вакциной. В то время телячья вакцина, которая была в ходу, вызывала много осложнений и поэтому долгое время ученые мечтали создать "мягкую" вакцину. Такую вакцину, выращенную из куриных эмбрионов, поставили мне. Однако после того как вспышка оспы была погашена, выяснилось, что она не работала, была просто водой.

Оспа отличается высокой заразностьюФото: EAST NEWS

- Оспа отличается высокой заразностью. Заразился даже истопник, который не контактировал с Кокорекиным, а просто проходил мимо палаты. Как вы избежали инфицирования?

- Вы правы, вирус оспы относится к возбудителям первой группы. Сейчас в этой группе много "жильцов", а тогда было два: вирус оспы и возбудитель чумы... На мне не было ничего специального. Ни особой маски, ни специальных антисептиков. Я приехал в Боткинскую больницу, принял душ, мне выдали белье, рубашку, два халата и резиновые сапоги. Причем, я ношу сорок пятый, но моего размера не оказалось. Сказали: "есть сорок второй и сорок третий, но оба правые". Так я взял сорок третий и работал, как балерина на пуантах. Никаких специальных масок тоже не было: вместо них - комок ваты, завернутый в марлю.

Мне предстояло брать мазки из зева, но не было даже специальных палочек. К счастью, перед тем, как отбирать пробы, я зашел в институт Склифосовского и рассказал ситуацию операционным сестрам. Они мне дали толстые, с карандаш, палочки с намотанной на них ватой. Можете себе представить, с каким изяществом я лазил этими палочками в носоглотку, в то время как больные кашляли и чихали.

- Как была налажена работа по спасению города от оспы?

- Оспа отличается высокой заразностью, поэтому критически важно было найти и изолировать всех контактеров: членов семьи, друзей, коллег, контактных людей и контактировавших с контактными. Поэтому набиралась огромное количество "подозреваемых". Кого-то снимали с поездов, одного товарища вернули из ГДР и посадили на карантин. Вернули из комиссионок все товары, которые привез Кокорекин.

Боткинскую больницу тут же перевели на казарменное положение, взяли под охрану милицией и не выпускали персонал. Белье, которого не хватало - вскрывали из неприкосновенного запаса противовоздушной обороны. Всего под наблюдением в Москве находилось больше девяти тысяч человек, а три с половиной тысячи вторично контактировавших находились на дому. За пять дней привили всю Москву, больше шести с половиной миллионов человек.

Bирус оспы относится к возбудителям первой группыФото: EAST NEWS

- Я не очень понимаю, зачем было прививать Москву, если прививки у людей уже были.

- Привитой - это значит иммунизированный, но любой иммунитет можно пробить приличной дозой вируса. Здесь доза была очень приличная, не зря у 39 человек обнаружили вариолоид, то есть - оспу привитых.

- Вам не кажется чудом, что в шестидесятом году удалось сдержать вирус оспы?

- А я всегда говорил, что наша санитарная служба была лучшей в мире и это демонстрировалось не раз. Не зря же говорят, что мы выиграли две войны: одну на поле брани, другую - с инфекциями. Мы не допустили эпидемии и в войну. В то время я работал санитаром в военно-санитарном поезде, в последнем вагоне. Последние вагоны предназначались как изоляторы, но инфекционных больных у нас не было, поэтому последние вагоны использовались для бойцов, получивших ранения в пах. В обычном вагоне их затравили бы шутками.

ВОЗМОЖНО, НАМ ПРИДЕТСЯ ПОДРУЖИТЬСЯ С КОРОНАВИРУСОМ, КАК С ГРИППОМ

- Насколько опаснее оспа, с которой вам пришлось сражаться, нынешнего коронавируса?

- Вы смеетесь? Никакого сравнения. Понимаете, какая штука. Эти все страхи про коронавирус пока только по первопутку. От коронавируса нет вакцины, нет лекарств, возбудитель пугает новизной, он очень прилипчивый и распространяется типа вируса гриппа. Но его патогенность невелика. Скоро вирус сойдет на "нет", волна страха и неведения схлынет. Однако, неприятно то, что эта зараза может войти в число наших ежегодных "приятелей".

Маски в основном, обеспечивают защиту от слюны. Поэтому они нужны людям, которые находятся в группе рискаФото: REUTERS

- Что вы хотите этим сказать? Все будет повторяться каждый год?

- Не исключаю, что самое интересное ждет нас впереди. Люди выздоровели, но вопрос в том, остались ли они вирусоносителями. Поэтому возможна аналогия с гриппом. Хорошо знакомый нам грипп мы ждем два раза в году: весной и осенью, когда сыро и понижается иммунитет. Но летом-то гриппа нет! Куда он девается? Не в спальню же уходит. Нет, он сохраняется в организме.

- То есть, коронавирус обеспечит нам вспышки по типу гриппозных?

- Я к этому и веду. Мы не знаем, как коронавирус изменит нашу жизнь. Например, еще в семидесятые годы мы доказали, что вирус гриппа может вызывать медленную гриппозную инфекцию. Такая инфекция имеет длительный инкубационный период, который может доходить до пятидесяти лет, но когда она просыпается - то остановить ее уже невозможно: она приводит к летальным последствиям. Медленная инфекция может формироваться после перенесенного заболевания; в результате иммунизации; и, главное - вирус гриппа способен проходить через плаценту как горячий нож через сливочное масло. В результате человек рождается с виду абсолютно здоровым, но с заложенной бомбой внутри.

Как ведет себя коронавирус - я не знаю. Но исключать ничего нельзя.

- Есть теория, что коронавирус создали искусственно...

- Я отвечу философски: не думаю, что это так, но в жизни все может быть. Да, меня тревожат разные лаборатории, особенно - американская лаборатория в Грузии, где в один день погибло 24 человека, а потом еще несколько десятков.

Все эти экзерсисы вселяют сомнения. Но надо понимать, что существует масса естественных путей для формирования штаммов. Это - подарки цивилизации. В Советское время мы не выезжали за границу, разве что - в деревню, на дачу, на море. Сейчас мы стали ездить дальше и чаще. Вследствие далеких поездок мы перемешиваемся с человеческими массами, у которых другая микрофлора. Мы никогда не знаем, какими могут быть последствия этого перемешивания. У местных жителей к какому-то заболеванию может оказаться бытовой иммунитет, которого нет у нас. Как известно, во время вспышки полиомиелита в зоне риска оказались дети зажиточных людей, ведь у бедняков этот бытовой иммунитет от полиомиелита был.

ОТ ИНФЕКЦИИ СПАСУТ ХОРОШАЯ ПИЩА И БЛАГОРАЗУМИЕ

- Когда-то от страшной оспы вас спас кусок ваты. Какие маски спасут сейчас?

- Маски эти, в основном, обеспечивают защиту от слюны. Поэтому они нужны людям, которые находятся в группе риска: врачам, контактирующим с пациентами, чихающим больным. Вам, если вы не чихаете и не идете в рассадник болезни, эти маски не нужны. Вирус ведь не вылетает на метле, он вообще не летает. Я, например, сегодня собираюсь по делам в Сбербанк, буду там без маски. А мне - уже за девяносто, я в зоне риска.

- Как можно обезопасить себя в это трудное время?

- Важно сохранить здоровым иммунитет и поэтому нужно рационально питаться, не исключая ничего, что характерно для питания людей в нашем регионе. Важно прививаться. Например, я прививаюсь от гриппа каждый сентябрь. Мне неважно, попадет вакцина в штамм или не попадет: но в составе инфекции есть белки, которые близки у разных штаммов поэтому, когда происходит процесс размножения вирусов, иммунитет отвечает на все белки. В прошлом году я заболел, но, благодаря прививке, это продолжалось всего два дня.

- Как вы считаете, справиться с оспой в Советское время было сложнее, чем сейчас с коронавирусом?

- Еще бы! Тогда мы не были готовы, оспа свалилась как снег на голову... Да и опасность была несравнимо страшнее, ведь вирус оспы и рядом не стоял с коронавирусом. Здесь - все под контролем, мы были готовы к происходящему, потому что видели, как все происходило в Китае. Да, сейчас число заболевших растет и будет расти, потому что мы не можем бросить наших людей, которые остались за рубежом. Пока мы не привезем их всех - количество больных будет увеличиваться.

- Таксисты в Москве боятся, что город закроют на карантин.

- Это невозможный сценарий, Москва не может жить в башне из слоновой кости. Связи будут сохраняться, да и сейчас у нас эти связи есть даже с Китаем. Что-то везем туда, что-то оттуда. Но все - в пределах разумного, а разумным считается то, что под контролем.

- На ваш взгляд, все ли мы делаем правильно в этой борьбе с коронавирусом?

- Мы делаем все абсолютно правильно. Поводов для беспокойства нет. Все будет хорошо, я даже не сомневаюсь.