20 Март 2020 2020-03-20T22:54:00+03:00

Профессор Виктор Зуев рассказал, как можно обезопасить себя от вирусов и укрепить иммунитет Фото: Анастасия ОСИПОВА

В интервью «Комсомольской правде» легендарный ученый сообщил, что очень важно прививаться от гриппа

Изменить размер текста: A A

В интервью «Комсомольской правде» профессор, член Нью-Йоркской академии наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, как можно защититься от вирусов и укрепить иммунитет.

Ученый отметил, что для укрепления иммунитета нужно рационально питаться, не исключая ничего, что характерно для питания людей в нашем регионе. Однако, особенно он отметил необходимость ежегодно прививаться от гриппа.

«Например, я прививаюсь от гриппа каждый сентябрь. Мне неважно, попадет вакцина в штамм или не попадет: но в составе инфекции есть белки, которые близки у разных штаммов поэтому, когда происходит процесс размножения вирусов, иммунитет отвечает на все белки», - рассказал специалист.

Зуев добавил, что в прошлом году он заболел, но, благодаря прививке, это продолжалось всего два дня.

Как писал сайт kp.ru, ученый также сообщил, что медицинские маски в основном, обеспечивают защиту от слюны, поэтому они нужны людям, которые находятся в группе риска.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИНТЕРВЬЮ

Профессор Виктор Зуев: Коронавирус скоро пойдет на спад, но нам придется привыкнуть жить с ним, как с гриппом

Легендарный ученый рассказал, как когда-то оспа чуть не устроила апокалипсис в Москве и почему не стоит бояться коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU