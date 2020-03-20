2020-03-20T22:25:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирус не летает на метле: профессор Виктор Зуев рассказал, нужны ли маски и когда

Ученый в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что медицинские маски нужны людям, которые находятся в группе риска
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вирус не летает на метле: профессор Виктор Зуев рассказал, нужны ли маски и когдаВирус не летает на метле: профессор Виктор Зуев рассказал, нужны ли маски и когдаФото: REUTERS
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В интервью «Комсомольской правде» профессор, член Нью-Йоркской академии наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал о том, нужны ли медицинские маски для защиты от вирусов.

Специалист отметил, что маски в основном, обеспечивают защиту от слюны, поэтому они нужны людям, которые находятся в группе риска: врачам, контактирующим с пациентами, чихающим больным.

По его словам, если человек не чихаете и не идете в «рассадник болезни», ему не нужны медицинские маски.

«Вирус ведь не вылетает на метле, он вообще не летает. Я, например, сегодня собираюсь по делам в Сбербанк, буду там без маски. А мне - уже за девяносто, я в зоне риска», - добавил ученый.

Ранее Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявили о вреде медицинских масок здоровым людям. Он отметил, что во время вспышки коронавируса COVID-19 маски необходимо носить только заболевшим людям и врачам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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