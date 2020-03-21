Американские военные в Европе заразились коронавирусом

21 Март 2020 2020-03-21T06:04:07+03:00

По данным командования, в рядах военнослужащих США выявлено не менее 35 случаев заболевания COVID-19

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Как минимум 35 американских военнослужащих в Европе заразились коронавирусом COVID-19. Об этом на брифинге в пятницу, 20 марта, сообщил командующий Европейским командованием (EUCOM) США и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

Он уточнил, что на сегодняшний день в европейских странах находится примерно 72 тысячи американских военных, инфицированы, по его словам, «около 35». При этом не назвал страны, где солдаты США подцепили инфекцию.

Кроме того, генерал Уолтерс посетовал, что из-за пандемии COVID-19 пришлось сократить размах запланированных на апрель и май крупнейших со времен окончания «холодной войны» учений Defender Europe – 20 («Защитник Европы – 20»). Штаты начали переброску своих военнослужащих в Европу, потом прекратили и стали возвращать их обратно, передает РИА Новости.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, подготовка к этим учениям, которые должны были пройти на территории десяти европейских стран (Бельгии, Нидерландов, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Италии и Грузии), началась еще в феврале.

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В Европу по морю и по воздуху перебросят из США 20 тысяч военнослужащих (что эквивалентно по численности тяжелой дивизии) и 20 тысяч единиц военной техники и военного снаряжения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU