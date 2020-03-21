Первые дела за нарушение самоизоляции возбуждены на Ставрополье

21 Март 2020 2020-03-21T11:14:07+03:00

Власти региона следят за всеми местными жителями, недавно прибывшими из стран с большим числом случаев заражения коронавирусом

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Правоохранительные органы Ставропольского края начали возбуждать дела в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран или при подозрении на COVID-19. Об этом сообщил заместитель председателя краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.

"Да, уже есть возбужденные дела", - сказал зампред.

При этом он не стал раскрывать детали ситуации, но добавил - места проживания каждого прибывшего на Ставрополье из-за рубежа гражданина известны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767732" frameborder="0"></iframe> Главврач инфекционной больницы в Коммунарке предположил, когда в России искоренят коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU