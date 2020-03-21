Первые дела за нарушение самоизоляции возбуждены на Ставрополье
Правоохранительные органы Ставропольского края начали возбуждать дела в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран или при подозрении на COVID-19. Об этом сообщил заместитель председателя краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.
"Да, уже есть возбужденные дела", - сказал зампред.
При этом он не стал раскрывать детали ситуации, но добавил - места проживания каждого прибывшего на Ставрополье из-за рубежа гражданина известны.
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Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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