2020-03-21T11:14:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Первые дела за нарушение самоизоляции возбуждены на Ставрополье

Власти региона следят за всеми местными жителями, недавно прибывшими из стран с большим числом случаев заражения коронавирусом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правоохранительные органы Ставропольского края начали возбуждать дела в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран или при подозрении на COVID-19. Об этом сообщил заместитель председателя краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.

"Да, уже есть возбужденные дела", - сказал зампред.

При этом он не стал раскрывать детали ситуации, но добавил - места проживания каждого прибывшего на Ставрополье из-за рубежа гражданина известны.

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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