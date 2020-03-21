Стало известно, кто озвучил Муслима Магомаева в биографическом сериале

21 Март 2020 2020-03-21T12:09:48+03:00

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Советского певца Муслима Магомаева в одноименном биографическом сериале на Первом канале озвучил участник проектов "Голос" и "X-factor", рязанец Никита Осин. Об этом сам артист сообщил в своем Instagram.

"Стал голосом великого Муслима Магомаева в одноименном сериале на Первом! Для меня огромная честь и абсолютно новый опыт!", - говорится в посте.

nikitaosin Стал голосом великого Муслима Магомаева в одноименном сериале на Первом! Для меня огромная честь и абсолютно новый опыт! #магомаев #первыйканал #сериалмагомаев #озвучка #никитаосин

Сериал вышел на телеэкраны 9 марта 2020 года. Главная роль досталась сербскому актеру Милошу Биковичу.

"КП-Рязань" писала, что Никиту Осина часто сравнивают с Муслимом Магомаевым и Иосифом Кобзоном. Многим кажется, что их голоса похожи, и молодому человеку это льстит.

Причем, по его же словам, в большинстве случаев люди вспоминают знаменитую песню "Мелодия". Именно с ней артист начал выступать на городских сценах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="380" src="https://www.kp.ru/video/embed/767777" frameborder="0"></iframe> Рязанец поет за Муслима Магомаева.Источник видео: Первый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU