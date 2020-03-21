2020-03-21T12:09:48+03:00
Звезды

Стало известно, кто озвучил Муслима Магомаева в биографическом сериале

Премьера телекартины состоялась 9 марта на Первом канале [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Никита ОсинНикита ОсинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Советского певца Муслима Магомаева в одноименном биографическом сериале на Первом канале озвучил участник проектов "Голос" и "X-factor", рязанец Никита Осин. Об этом сам артист сообщил в своем Instagram.

"Стал голосом великого Муслима Магомаева в одноименном сериале на Первом! Для меня огромная честь и абсолютно новый опыт!", - говорится в посте.

nikitaosinnikitaosin
Стал голосом великого Муслима Магомаева в одноименном сериале на Первом! Для меня огромная честь и абсолютно новый опыт! #магомаев #первыйканал #сериалмагомаев #озвучка #никитаосин
341 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сериал вышел на телеэкраны 9 марта 2020 года. Главная роль досталась сербскому актеру Милошу Биковичу.

"КП-Рязань" писала, что Никиту Осина часто сравнивают с Муслимом Магомаевым и Иосифом Кобзоном. Многим кажется, что их голоса похожи, и молодому человеку это льстит.

Причем, по его же словам, в большинстве случаев люди вспоминают знаменитую песню "Мелодия". Именно с ней артист начал выступать на городских сценах.

Рязанец поет за Муслима Магомаева.Источник видео: Первый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство будет следить за своевременной выплатой зарплат
Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов
ОПЕК пригласил нефтяного регулятора США на заседание организации
Токио продолжает готовиться к Олимпиаде-2020, несмотря на коронавирус
Эксперт назвал сроки спада пандемии коронавируса в России
Стало известно, кто озвучил Муслима Магомаева в биографическом сериале
Более 20 тысяч человек решились заразиться вирусами в поисках вакцины
Первые дела за нарушение самоизоляции возбуждены на Ставрополье
Российские тест-системы для диагностики коронавируса получили 13 стран
ЕГЭ-2020 предлагают провести дистанционно из-за коронавируса
Ассоциация адвокатов Италии призвала отменить санкции против России
Коронавирус на Украине: число зараженных возросло до 41 человека
В Таиланде за сутки выявлено 89 случаев заражения коронавируса
Один из самых дорогих художников мира посвятил картину коронавирусу
В распространении коронавируса в Германии выявлена аномалия
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса COVID-19
США обвинили Россию в использовании энергетики для враждебных целей
Депутат Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Три миллиона предпринимателей могут прекратить работу из-за коронавируса
В Китае после вспышки коронавируса начали открываться музеи и парки
Участники «Евровидения» в 2021 году не смогут выступить с уже заявленными песнями
Американские военные в Европе заразились коронавирусом