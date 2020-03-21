Стало известно, кто озвучил Муслима Магомаева в биографическом сериале
Советского певца Муслима Магомаева в одноименном биографическом сериале на Первом канале озвучил участник проектов "Голос" и "X-factor", рязанец Никита Осин. Об этом сам артист сообщил в своем Instagram.
"Стал голосом великого Муслима Магомаева в одноименном сериале на Первом! Для меня огромная честь и абсолютно новый опыт!", - говорится в посте.
Сериал вышел на телеэкраны 9 марта 2020 года. Главная роль досталась сербскому актеру Милошу Биковичу.
"КП-Рязань" писала, что Никиту Осина часто сравнивают с Муслимом Магомаевым и Иосифом Кобзоном. Многим кажется, что их голоса похожи, и молодому человеку это льстит.
Причем, по его же словам, в большинстве случаев люди вспоминают знаменитую песню "Мелодия". Именно с ней артист начал выступать на городских сценах.
Рязанец поет за Муслима Магомаева.Источник видео: Первый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU