2020-03-21T12:39:28+03:00
Экономика

ОПЕК пригласил нефтяного регулятора США на заседание организации

Стороны сошлись во мнении, что необходимо заключить международную сделку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пригласила Райана Ситтона - комиссара Техасской железнодорожной комиссии, регулирующей нефтяную отрасль в штате - принять участие в следующем заседании организации, которое состоится в июне. Об этом сообщил сам глава регулятора.

Он рассказал, что в минувшую пятницу, 20 марта, поговорил по телефону с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. Темой обсуждения, конечно же, стал нефтяной рынок.

"Это был отличный разговор о глобальном спросе и предложении. Мы все согласны с тем, что должна быть заключена международная сделка для обеспечения экономической стабильности по мере восстановления от COVID-19", - написал Ситтон у себя в Twitter.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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