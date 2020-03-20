Что будет, если цены на нефть упадут ниже ноля

Аналитики Citigroup напугали: в их свежем пессимистичном сценарии нефть стоит всего 5 долларов за баррель. И того больше – не исключены отрицательные цены. Якобы из-за того, что у добытчиков возникнут сложности с хранением и транспортировкой сырья.

«Комсомолка» расспросила экспертов, возможно ли такое, что российские компании еще и доплачивать будут, чтобы у них забрали нефть.

- Я в такие сказочные прогнозы не верю. Это невозможно, - уверен руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. – Мы, конечно, сейчас проходим ценовой шок. Так называемую конъюнктурную яму, довольно глубокую. Не исключено, что увидим котировки и 20, и 15 долларов за баррель. Но бесплатной нефть быть не может.

Отрицательные цены существуют на рынке электричества, например, в Европе. Это связано с возобновляемыми источниками энергии. Когда электричество от традиционных источников объединяется с тем, что выработали ветряки или солнечные батареи, возникает избыток энергии в сетях. Но отрицательные цены ограничены несколькими часами, как правило, ночью. В итоге все равно за свет надо платить.

- Отрицательных цен на нефть никогда не было. Это скорее теоретическое построение по аналогии с отрицательными банковскими ставками. Сейчас я бы не стал всерьез рассматривать такую вероятность, - сказал «Комсомольской правде» экономист Денис Ракша. – Думаю, прогноз Citigroup стоит воспринимать как версию, что цена упадет ниже себестоимости добычи.

В таком случае, нефтедобывающим компаниям останется разве что заморозить производство.

- Но подобная ситуация не может длиться долго, - объяснил Ракша. - Как и любой другой товар, нефть может продаваться ниже себестоимости – если продавец хочет отвоевать долю рынка, «высадить» конкурентов. Себестоимость добычи включает в себя не только затраты на то, чтобы выкачать нефть, но и траты на ее доставку. У разных производителей разная себестоимость, и они этим пользуются.

Сейчас так делают арабские страны по отношению к американцам. У США себестоимость добычи сланцевой нефти выше, чем у Саудовской Аравии. Предлагая поставки с существенным дисконтом, шейхи буквально убивают сланцевиков, которые уже обратились за поддержкой к президенту США. Сейчас в Белом доме рассматривают дипломатические методы воздействия на саудитов и санкционные – на Россию, которая не согласилась еще больше сокращать добычу в рамках сделки ОПЕК+.

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