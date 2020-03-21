«Тратить сейчас деньги - глупо»: Эксперт рассказал, что делать с заначкой во время кризиса

Знал бы прикуп, копил бы в долларах. В последние пару недель американская валюта подорожала почти на треть. А цена на нефть рухнула вдвое. Нашу страну спасает Фонд национального благосостояния. У Минфина можно кое-чему поучиться. Подобная подушка безопасности должна быть в каждой семье. Она позволит пережить экономический кризис. Но как ее правильно создать? И чем наполнить? Об этом «КП» рассказал Сергей Макаров, замдиректора Национального центра финансовой грамотности.

«НЕ ДУМАЙТЕ О ВИРУСЕ, УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ»

- Сергей, сейчас все боятся заразиться коронавирусом. А мне кажется, стоит бояться другого – наступающего экономического кризиса…

- Ситуация действительно нестандартная. Она затрагивает две ключевые вещи. Первая - наше здоровье. Второе - наши деньги. Атака очень серьезная, поэтому и там, и там надо включать режим максимальной концентрации. Финансовый кризис наступает, это точно.

- Надолго он придет?

- Сейчас сложно сказать. Думаю, в финансовой сфере все будет успокаиваться от трех месяцев до полугода. Но все будет зависеть от распространения коронавируса. Поэтому гадать и прогнозировать нет смысла. Лучше управлять своим поведением.

- Каким образом?

- Например, следить за своими доходами и расходами. Если у вас уже есть привычка правильно распоряжаться деньгами, она вас и выручит. Если ее нет, самое время сформировать.

- Как именно?

- Во-первых, нужно начать с банальной записи того, на что вы тратите деньги. Это сейчас просто. Есть специальные мобильные приложения и есть сервисы в наших онлайн-банках. Почти все операции мы проводим по картам. Все эти покупки можно посмотреть и проанализировать. Второй шаг - нужно сократить ненужные расходы. Многим, кстати, помогла удаленная работа. Уменьшились траты на проезд, на бизнес-ланчи, кофе на вынос, посиделки с коллегами.

- Как сокращать расходы, если и так покупаешь только самое необходимое?

- Универсального совета быть не может. У всех своя структура расходов. В некоторых ситуациях очень сложно экономить. Это правда. Но есть один работающий механизм, который помогает всем - откладывайте до того, как начинаете тратить. Например, деньги поступили на счет, и вы сразу же часть денег переводите на пополняемый депозит. Откуда так просто их уже не вытащить. По статистике и по опыту до 10% от своих доходов любой человек может безболезненно отложить при любом образе жизни.

«ПОЛОВИНА – В РУБЛЯХ, ПОЛОВИНА – В ВАЛЮТЕ»

- На что нужно копить?

- Самое главное – на подушку безопасности. Если она есть – хорошо. Если нет – стоит ее создать и для этого попридержать деньги. Такой резервный фонд нужен, чтобы обезопасить себя и свою семью на случай потери доходов. Экономика сейчас будет перестраиваться. Отрасли станут менять структуру занятости. К примеру, туркомпании уже отправляют людей в бессрочные неоплачиваемые отпуска.

- Сколько денег должно быть в резервном фонде?

- От 3 до 6 месяцев расходов семьи. Но в нынешней ситуации лучше больше, чем меньше.

- Где его держать?

- Это должны быть надежные финансовые инструменты: депозиты или накопительные счета в банке. Лучше 50 на 50 в валюте.

- А если деньги уже есть, но в рублях. Стоит ли их сейчас перевести в валюту? Курс уже невыгодный…

- Курс может пойти в любую сторону. Поэтому я бы все равно купил валюту на половину денег, лежащих в заначке. Но делал бы это постепенно. Например, можно покупать немного валюты раз в неделю или раз в две недели. Такое усреднение снизит риски, что вы купите доллары в самый неудачный момент.

- А есть ли разница между долларом и евро?

- Разницы почти нет. Но именно сейчас лучше в долларах. Это исторически защитный актив. Спрос на него во время кризиса выше, поэтому и курс растет быстрее.

Сергей Макаров. Фото: Национальный центр финансовой грамотности

КАКИЕ ИНВЕСТИЦИИ ОКУПЯТСЯ

- Многие недавно потратили заначки на гречку и медицинские маски. С точки зрения личных финансов это правильное решение?

- Все зависит от того, насколько большие были покупки. В обычной жизни люди обычно выкидывают до 30% продуктов, потому что у них истекает срок годности. Если купили товары длительного хранения, тогда это нормально. Потому что цены на них могут вырасти.

- Говорят, и электронику тоже скупили…

- Это вполне разумно, если вы давно хотели обновить телефон или купить большой холодильник. Следующие поставки из-за более высокого курса будут дороже. Но если вы купили технику с целью перепродажи, такая «инвестиция» вряд ли окупится.

- А что правильнее перед кризисом: обновить технику в доме или оставить деньги в заначке?

- Эти вещи не нужно смешивать. Резервный фонд – неприкасаемый запас. Траты на технику – только сверх этой суммы. Часть денег должна лежать на всякий пожарный всегда, потому что ситуация в экономике нестабильная. Согласитесь, будет глупо, если кого-то уволят и он останется с новым телефоном, но без денег в кармане.

- Биржи упали. Многие говорят, что сейчас самое время становиться инвестором и покупать ценные бумаги по дешевке. Это так?

- Рынок действительно упал (на 30%. - Ред.). Но я не исключаю, что упадет еще сильнее. Нефть продолжает снижаться. Можно покупать отдельные акции и облигации, если вы видите в них потенциал. Но если и заходить, то постепенно - не всем капиталом. Как и в случае с долларом. И быть готовым к тому, что в ближайшие месяцы эти инвестиции будут убыточными. Ну и самое главное – резервный фонд на биржу отправлять нельзя. Он предназначен для другого и должен лежать только в банке.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А с банками все в порядке будет?

- Вы говорите, что заначку лучше хранить в банках. А они выстоят в этот кризис? Может, стоит часть денег держать наличными?

- Сейчас ситуация сильно отличается и от 2008-го, и от 2014 года. У банков очень много денег (чистая прибыль – 1,7 триллиона рублей за прошлый год. – Ред.). Не вижу смысла брать и переводить деньги в наличные. Лучше открыть выгодный вклад и держать деньги там.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему коронавирус во всех странах, а падает только рубль

80 рублей за доллар, до этой отметки опустилась российская валюта, – далеко не предел. Об этом «Комсомольской правде» заявил экономист Денис Ракша (подробности)