В США из-за коронавируса отменили ежегодный фестиваль по поеданию бычьих яиц

21 Март 2020 2020-03-21T16:06:49+03:00

На мероприятие, которое предвещает начало весны, должны были приехать 2000 человек

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В Ежегодном фестивале поедания бычьих яиц должны были принять участие 2000 местных жителей и гостей города Дирфилд, американского штата Мичиган. Однако массовое мероприятие было отменено из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил организатор Ник Пулвер.

«Печально видеть, как фестиваль переносят. Много людей с нетерпением ждут приезда в Дирфилд в это время года, но это решение было принято с самыми лучшими намерениями. Я думаю, что перенести это мероприятий было правильным решением», - заявил организатор, отметив, что фестиваль может состояться 9 мая.

Ежегодно с 1960-х на фестивале, который предвещает начало весны, в течение 12 часов участникам предлагается попробовать жаренные во фритюре гениталии крупного рогатого скота, а также куриные желудки.

По состоянию на 21 марта, в Соединённых Штатах зафиксировано 16 018 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 121 пациент, погибли 210 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU