Резиденцию Далай-ламы в Индии закрыли для посещения из-за коронавируса

21 Март 2020 2020-03-21T16:28:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 было принято решение закрыть для посещения резиденцию Далай-ламы в Индии. Об этом сообщил представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче.

«Резиденция Его Святейшества закрыта для посещения с начала распространения вируса», - передает его слова РИА Новости.

Он пояснил, что на данный момент «в качестве меры предосторожности» 84-летний Далай-лама находится на карантине, а все мероприятия с его участием перенесли или отменили.

Тэло Тулку Ринпоче отметил, что в Индии принимают меры по борьбе с коронавирусом, поэтому закрыты воздушные и наземные границы, а в штат Химачал-Прадеш, где расположена резиденция Далай-ламы введен запрет на массовые мероприятия и собираться вместе могут не более четырех человек.

На данный момент в Индии зарегистрировано 244 случая заражения коронавирусом COVID-19. Выздоровели 20 пациентов, жертвами инфекции стали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU