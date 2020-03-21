2020-03-21T16:28:46+03:00
В мире

Резиденцию Далай-ламы в Индии закрыли для посещения из-за коронавируса

В качестве меры предосторожности 84-летний Далай-лама находится на карантине
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Резиденцию Далай-ламы в Индии закрыли для посещения из-за коронавирусаРезиденцию Далай-ламы в Индии закрыли для посещения из-за коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 было принято решение закрыть для посещения резиденцию Далай-ламы в Индии. Об этом сообщил представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче.

«Резиденция Его Святейшества закрыта для посещения с начала распространения вируса», - передает его слова РИА Новости.

Он пояснил, что на данный момент «в качестве меры предосторожности» 84-летний Далай-лама находится на карантине, а все мероприятия с его участием перенесли или отменили.

Тэло Тулку Ринпоче отметил, что в Индии принимают меры по борьбе с коронавирусом, поэтому закрыты воздушные и наземные границы, а в штат Химачал-Прадеш, где расположена резиденция Далай-ламы введен запрет на массовые мероприятия и собираться вместе могут не более четырех человек.

На данный момент в Индии зарегистрировано 244 случая заражения коронавирусом COVID-19. Выздоровели 20 пациентов, жертвами инфекции стали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чемпионат мира-2020 по хоккею отменили из-за коронавируса
В Киеве полностью остановят работу общественного транспорта
МИД: Вашингтон стремится «подложить мину» под «Северный поток-2»
Резиденцию Далай-ламы в Индии закрыли для посещения из-за коронавируса
В США из-за коронавируса отменили ежегодный фестиваль по поеданию бычьих яиц
Tele2 обнулил звонки на горячую линию по коронавирусу
Была названа серьезная опасность туалетной бумаги
Коронавирус в Испании: за сутки заразились почти 5 тысяч человек
Чингачгук - Гойко Митич сидит в карантине по коронавирусу в Германии
Лукашенко: Россия поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти
Грузия объявляет чрезвычайное положение из-за коронавируса
Российские кинотеатры из-за коронавируса потеряли 43% зрителей
Центробанк поддержит ипотечное кредитование и финансовый сектор
Мишустин рассказал, когда мировая экономика начнет восстанавливаться
Мишустин предостерег предприятия от сокращений персонала на фоне коронавируса
Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов