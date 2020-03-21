2020-03-21T18:02:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях

Препарат разработали китайские военные медики совместно с фармацевтами
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Китае приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на людяхВ Китае приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на людяхФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вакцину от коронавируса COVID-19 в Китае начали испытывать на людях.

Как сообщают журналисты газеты Global Times, препарат разработали китайские военные медики совместно с фармацевтами и в ходе своей работы они учли опыт по созданию вакцины против вируса Эболы.

В ходе испытаний добровольцам введут антитела, после чего врачи поместят их в карантин и будут смотреть, появился ли у них иммунитет к вирусу. Отмечается, что для испытания уже было сформировано три группы по 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет из города Ухань.

Ранее группа ученых из британского hVIVO сообщила, что более 20 тысяч человек согласились заразиться вирусами из того же семейства, что и новый COVID-19. Такое исследование позволит приблизиться к разработке вакцины. За свою «работу» испытуемые получат по 4,4 тысячи долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росавиация, Ростуризм и МИД прорабатывают схему вывоза россиян из Марокко
В России проходит акция #МыВместе против коронавируса
В Госдуме поддержали идею дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда «за особые трудовые заслуги перед государством»
В Китае приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях
Чемпионат мира-2020 по хоккею отменили из-за коронавируса
В Киеве полностью остановят работу общественного транспорта
МИД: Вашингтон стремится «подложить мину» под «Северный поток-2»
Резиденцию Далай-ламы в Индии закрыли для посещения из-за коронавируса
В США из-за коронавируса отменили ежегодный фестиваль по поеданию бычьих яиц
Tele2 обнулил звонки на горячую линию по коронавирусу
Была названа серьезная опасность туалетной бумаги
Коронавирус в Испании: за сутки заразились почти 5 тысяч человек
Чингачгук - Гойко Митич сидит в карантине по коронавирусу в Германии
Лукашенко: Россия поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти
Грузия объявляет чрезвычайное положение из-за коронавируса
Российские кинотеатры из-за коронавируса потеряли 43% зрителей
Центробанк поддержит ипотечное кредитование и финансовый сектор
Мишустин рассказал, когда мировая экономика начнет восстанавливаться
Мишустин предостерег предприятия от сокращений персонала на фоне коронавируса
Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов