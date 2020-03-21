Более 20 тысяч человек решились заразиться вирусами в поисках вакцины
Более 20 тысяч человек согласились заразиться вирусами из того же семейства, что и новый COVID-19. Такое исследование позволит приблизиться к разработке вакцины против опасного заболевания.
Автором программы выступила группа ученых из британского hVIVO. Обычно в таких экспериментах участвуют несколько тысяч людей, проживающих на территории с большим числом инфицированных, но в этот раз желающих было гораздо больше.
Исследователи введут здоровым добровольцам вакцину, а потом заразят их вирусами. Препарат признают эффективным, если заболевание так и не проявит себя. Сами испытуемые получат за "работу" по 4,4 тысячи долларов, передает The Wall Street Journal.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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