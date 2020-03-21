Более 20 тысяч человек решились заразиться вирусами в поисках вакцины

21 Март 2020 2020-03-21T11:25:34+03:00

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Более 20 тысяч человек согласились заразиться вирусами из того же семейства, что и новый COVID-19. Такое исследование позволит приблизиться к разработке вакцины против опасного заболевания.

Автором программы выступила группа ученых из британского hVIVO. Обычно в таких экспериментах участвуют несколько тысяч людей, проживающих на территории с большим числом инфицированных, но в этот раз желающих было гораздо больше.

Исследователи введут здоровым добровольцам вакцину, а потом заразят их вирусами. Препарат признают эффективным, если заболевание так и не проявит себя. Сами испытуемые получат за "работу" по 4,4 тысячи долларов, передает The Wall Street Journal.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

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ИСТОЧНИК KP.RU