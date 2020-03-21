Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда «за особые трудовые заслуги перед государством»
Президент России Владимир Путин присвоил звания «Героя Труда» министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу - Министру иностранных дел Российской Федерации"», - говорится в президентском указе
Звание Героя Труда также присвоили генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «СГМ-Мост» Александру Островскому «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста»
Напомним, глава МИД России в субботу, 21 марта, отмечает свое 70-летие.
В этот день зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил министра с юбилеем, отметив его «твердость в отстаивании позиций и укреплении авторитета России» во всем мира. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил главу российского МИД с днем рождения и назвал его «образцом дипломатии».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Лаврова орденом «Барыс» (орден Барса) 1-ой степени «за весомый вклад в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнерства» между странами. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о награждении российского министра Орденом «Дустлик» за заслуги в развитии узбекско-российского партнёрства.
ИСТОЧНИК KP.RU