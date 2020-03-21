Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда «за особые трудовые заслуги перед государством»

21 Март 2020 2020-03-21T18:17:02+03:00

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Президент России Владимир Путин присвоил звания «Героя Труда» министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу - Министру иностранных дел Российской Федерации"», - говорится в президентском указе

Звание Героя Труда также присвоили генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «СГМ-Мост» Александру Островскому «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста»

Напомним, глава МИД России в субботу, 21 марта, отмечает свое 70-летие.

В этот день зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил министра с юбилеем, отметив его «твердость в отстаивании позиций и укреплении авторитета России» во всем мира. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил главу российского МИД с днем рождения и назвал его «образцом дипломатии».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Лаврова орденом «Барыс» (орден Барса) 1-ой степени «за весомый вклад в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнерства» между странами. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о награждении российского министра Орденом «Дустлик» за заслуги в развитии узбекско-российского партнёрства.

ИСТОЧНИК KP.RU