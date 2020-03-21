В России проходит акция #МыВместе против коронавируса

21 Март 2020 2020-03-21T18:53:50+03:00

Виртуальная площадка объединит всех, кто во время эпидемии коронавируса хочет помочь людям, нуждающимся в поддержке.

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В России 21 марта заработал сайт мывместе2020.рф – он открылся в рамках акции #МыВместе. Виртуальная площадка объединяет всех, кто во время эпидемии коронавируса хочет помочь людям, нуждающимся в поддержке. На сайте можно узнать полезные новости, стать участником волонтерского движения и предложить свою помощь.

Присоединиться к добрым делам могут все – от организаций до неравнодушных людей. Крупные компании, например, запускают различные проекты в виде онлайн сервисов, организуют бесплатные курсы или проводят юридические консультации. Волотеры помогают пенсионерам и одиноким людям с доставкой продуктов, покупкой лекарств.

На сайте мывместе2020.рф есть тематические разделы с удобной навигацией. Любой желающий может присоединиться к добровольческому движению, кликнув на кнопку «Стать волонтером». На сайте размещена информация о том, как оказать адресную поддержку тем, кто в ней нуждается во время эпидемии: что нужно сделать, и кому конкретно помочь. Так же на сайте будут появляться позитивные новости о добрых делах и оказанной помощи.

Организации могут присоединиться к движению в разделе «Хочу помочь», опубликовав информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться. Это могут быть товары, услуги, продукты и т. д. Например, крупные парфюмерные компании безвозмездно передают антисептические средства, а медицинские корпорации жертвуют средства на закупку медицинских масок и создание вакцины против коронавируса.

В разделе «Возможности» можно найти много полезного для самообразования и интересного досуга – от виртуальных экскурсий по лучшим музеям России до бесплатных онлайн-курсов ведущих отечественных вузов. Здесь же организации могут предложить новые ресурсы, которые помогут людям с пользой проводить время в период вынужденной изоляции.

Волонтерское движение поддержки во время эпидемии коронавируса набирает силу по всей России. Ранее об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям было объявлено Общероссийским народным фронтом в сотрудничестве с общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров. Такие штабы будут открываться в регионах по всей стране. На их базе создаются мобильные бригады волонтеров, готовых помогать пенсионерам и одиноким людям в решении бытовых проблем – например, когда нужно купить еду, медикаменты или вынести мусор.