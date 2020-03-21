В ЦРУ предупредили Трампа об угрозе глобального распространения коронавируса еще в январе, но он отклонил доклад
Американские спецслужбы еще в январе предоставили президенту Дональду Трампу доклад о глобальной опасности коронавируса. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме, американский лидер не поверил расчетам ЦРУ, он и представители Белого дома в официальных заявлениях предпочли "приуменьшать угрозу".
В докладе содержалась информация о распространении вируса в Китае и в мире. Согласно полученным журналистами американского издания сведениям, статистика о числе заболевших и скончавшихся в отчете ЦРУ, отличалась от той, что публиковали КНР и страны, где только начиналось распространение инфекции.
Отчеты шли с января по февраль.
- Дональд Трамп, возможно, не ожидал этого, но многие другие люди в правительстве ожидали - они просто не могли заставить его что-нибудь с этим поделать, - сказал изданию чиновник из Белого дома.- Система мигала красным.
В отчетах не было сказано, когда именно вирус попадет в США, и какие меры властям стоит предпринять на этом этапе.
Но на брифинге 21 марта Дональд Трамп обвинил Китай в том, что они слишком поздно предоставили информацию о распространении вируса.
- Я очень уважаю Китай, мне нравится Китай…Но я хотел бы, чтобы они рассказали нам раньше о том, что происходит внутри страны. Мы не знали об этом до тех пор, пока информация о вирусе не стала публичной, -приводит его слова CNN.
ИСТОЧНИК KP.RU