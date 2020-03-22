Вице-премьер Белоусов заявил, что Россия не хотела обвала цен на нефть: "Это инициатива арабских партнеров"

22 Март 2020 2020-03-22T02:12:21+03:00

"Базовой идеей" на встрече лидеров стран-экспортеров нефти для российской делегации было продление соглашения на год

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о причинах, по которым сорвалась сделка ОПЕК и цена на нефть поползла вниз. Напомним, 7 марта лидеры стран-экспортеров нефти не смогли договориться о дополнительном сокращении объемов на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Это к тому, что уже действовало сокращение, принятое всеми сторонами сделки. В итоге Россия выступила за сохранение как минимум на второй квартал 2020 года текущего сокращения. На дополнительное урезание добычи представители РФ отказались.

Соглашение так и не продлили, что привело к удешевлению нефти почти на 30 процентов уже на следующий день. Следом за нефтью вниз пошел и рубль.

- Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительно инициатива наших арабских партнеров,- рассказал Белоусов программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".

Сразу после срыва сделки ОПЕК власти Саудовской Аравии решили увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. По словам Белоусова "базовой идеей" России было продление текущего соглашения ОПЕК на квартал с возможным продлением на год.

- Даже у нефтяных компаний, которые объективно заинтересованы в рынках, не было позиций, что надо разрывать соглашение [ОПЕК+] и выходить из соглашений,- сказал первый вице-премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU