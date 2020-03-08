2020-03-08T05:35:55+03:00
Экономика

Саудовская Аравия из-за срыва сделки ОПЕК решила увеличить добычу нефти

По данным Bloomberg Эр-Рияд в апреле планирует увеличить добычу до 10 млн баррелей в сутки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефтиСаудовская Аравия планирует увеличить добычу нефтиФото: REUTERS
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После того, как страны ОПЕК+ на встрече в Вене не смогли договориться по вопросу сокращения добычи нефти, Саудовская Аравия решила ее увеличить до 10 миллионов баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, на сегодняшний день Эр-Рияд добывает около 9,7 миллиона баррелей «черного золота» в сутки», но уже в следующем месяце, в апреле, собирается увеличить этот показатель до десяти миллионов. Причем, как рассказали знакомые с ситуацией источники на условиях анонимности, высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии заявили о готовности в случае необходимости нарастить добычу нефти до 12 миллионов баррелей в сутки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса, страны – экспортеры нефти предложили сократить добычу сырья на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Россия отказалась, но выразила готовность продлить текущие договорённости на второй квартал. После встречи ОПЕК+ в Вене резко упали цены на нефть марки Brent.

ИСТОЧНИК KP.RU

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