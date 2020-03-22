2020-03-22T03:53:06+03:00
В мире

В Германии замедлились темпы распространения коронавируса

Ранее в Баварии запретили людям покидать дома без веской причины, а в Берлине - собираться компанией больше 10 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Германии заражены больше 21 тысячи человекВ Германии заражены больше 21 тысячи человекФото: REUTERS
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Принятые меры по борьбе с коронавирусом в Германии дали предварительный результат - после многодневного прироста новых случаев заболевания, наконец, зафиксирован спад. Как сообщает издание Focus, ежедневный прирост больных составлял 30 процентов. Но данные за 21 марта по новым случаям заражения отличаются от показателей 20 марта на 12 процентов.

В стране заражены 22,1 тысячи человек, сутки ранее их было 19,7 тысяч. Правда, добиться снижения смертности в стране не удалось - это на 16 больше по сравнению с показателем прошлых суток 31, сообщает Reuters.

В Берлине с 21 марта запрещено собираться компаниями свыше 10 человек, сообщает CNN, а в Баварии жителям рекомендуют не покидать дома. Тех, кого остановят офицеры на улице, попросят назвать причину, по какой человек не соблюдает карантин.

Эти выходные будут показательными, если власти заметят, что люди не соблюдают меры предосторожности, нарушают правило дистанции и собираются в группы на улице, то планируется ввести всеобщий комендантский час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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