2020-03-22T05:51:16+03:00
В мире

США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом после Китая и Италии

В США заражены коронавирусом 25,5 тысяч человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США объясняют рост числа новых случаев коронавируса увеличением числа тестов для гражданВ США объясняют рост числа новых случаев коронавируса увеличением числа тестов для гражданФото: REUTERS
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За неделю число зараженных коронавирусом американцев увеличилось десятикратно. По данным исследователей из Университета Джонса Хопкинса, которые производят подсчет на основании сводок властей, на субботу 21 марта в США заражены 25493 человек, 307 погибли.

Это третий самый высокий показатель в мире по числу инфицированных, таким образом, США оказываются в списке самых неблагополучных из-за коронавируса стран, после Китая ( 81 321 случаев заболевания) и Италии (53 578 случаев заболевания).

Следом за США в списке идут Испания, Германия и Иран. При этом, Испания "обгоняет" Америку по числу погибших - в европейской стране от коронавируса скончались 1,3 тысячи человек.

Такое резкое увеличение числа новых случаев заболевания в США объясняют большим количеством проведенных тестов. Вскоре в США появятся системы, которые смогут распознавать коронавирус в анализах человека за 45 минут. Сейчас среднее время ожидания результата от 1 дня до 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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