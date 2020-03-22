2020-03-22T07:15:24+03:00
В мире

Назван средний инкубационный период коронавируса

Новое исследование доказывает, что 14-дневный карантин в большинстве случаев - правильная мера
Юлия САЛЬНИКОВА
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Симптомы у большинства пациентов появляются через 5 днейСимптомы у большинства пациентов появляются через 5 днейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса вычислили средний инкубационный период заболевания коронавирусом. Ранее среди ученых звучали заявления, что 14 дней, что действует карантин в большинстве стран, мало для того, чтобы болезнь проявилась. Новое исследование показывает - средний инкубационный период равен 5,1 дням.

А максимальный срок в большинстве случаев - 11,5 дней.

- У около 97,5 процентов людей, у которых проявляются симптомы SARS-CoV-2, это происходит в течение 11,5 дней после заражения,- сказано в сообщении Роспотребнадзора.

И только у сотни из 10 000 инфицированных болезнь проявляет себя позже 14 дней.

Другое исследование института Хопкинса показано, что в мире уже свыше 300 000 зараженных коронавирусом людей. Это почти вдвое больше, чем было неделю назад, когда насчитывали 156 396 инфицированных в мире.

За тот же срок в два раза увеличилось число смертей - с 5 833 до 13 000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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